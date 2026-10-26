Encuentran sin vida al famoso streamer Komanche en su casa de Monterrey, Nuevo León; esto se sabe de su muerte

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como "El Komanche", un streamer de origen salvadoreño que vivía en México. Su cuerpo fue encontrado adentro de su casa ubicada en Monterrey, Nuevo León.

La noticia comenzó a difundirse durante la noche del domingo 25 de octubre y se confirmó en la madrugada de este lunes por personas cercanas a la figura pública.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la muerte del famoso streamer Komanche.

Así encontraron sin vida a Komanche

El streamer de 30 años vivía en la colonia Paseo de Cumbres, en la zona poniente de Monterrey. Lo que se reporta hasta ahora por medios locales es que las autoridades atendieron un llamado de vecinos y al llegar se encontraron con el cuerpo sin signos vitales y sin huellas visibles de violencia; la investigación sigue en pie.

🚨Investigan la muerte del streamer “El Komanche” tras ser hallado sin vida en #Monterrey



El creador de contenido y streamer salvadoreño, conocido como “El Komanche”, fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey,… pic.twitter.com/7RAzZwfvFx — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 26, 2026

Confirman fallecimiento de Komanche

A través de sus redes sociales, su mánager Byron Reyes confirmó el fallecimiento del joven y compartió un mensaje de despedida. "Sí, es una noticia confirmada, ya conversé con su familia. Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano", dijo su representante, también lamentando ya no poder concretar dos proyecto que tenían en puerta.

Komanche y el acoso que enfrentó en redes sociales

En sus declaraciones, Reyes también habló del impacto que tuvieron las críticas constantes que el creador recibió en redes sociales a lo largo de los años.

"El bullying a cualquier escala no es un juego. En internet todos creemos que tenemos el derecho de señalar o criticar sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro", dijo, pidiendo que este hecho sirva de precedente para detener el acoso digital.

Komanche enfrentaba problemas de salud mental

Amigos cercanos mencionaron que el creador enfrentaba problemas de salud mental como depresión. En su cuenta oficial de X, Komanche realizó una última publicación el pasado 19 de octubre de 2026 donde escribió: "Los días simplemente no mejoran".

Varios de sus conocidos que se manifestaron por su muerte hablaron de lo que pueden hacer los ataques en redes y comentaron lo mucho que le afectaban a Komanche los malos comentarios.

De sus amigas mexicanas más cercanas están Samantha Rivera, "Rivers" y Abril Garza, "Ari Gameplays", quienes todavía no se pronuncian ante el lamentable suceso.

¿Quién era Carlos Mauricio Gómez, "El Komanche"?

Nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, Carlos Mauricio comenzó a hacer transmisiones en vivo en 2015. Con los años construyó una comunidad sólida con la que compartía videojuegos, pláticas y contenido de entretenimiento, colocándose como uno de los streamers latinoamericanos más conocidos del medio.