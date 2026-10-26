Asesinan a luchador “El Moro"; lo atacaron a tiros en Acapulco

Brandon, conocido en la lucha libre como “El Moro”, fue identificado como el taxista asesinado a balazos la madrugada del sábado 24 de octubre de 2026 frente al mercado de la colonia Vacacional, en la periferia de Acapulco, Guerrero. El luchador también trabajaba al volante de un taxi colectivo de la ruta Real Hacienda-Centro.

¿Qué se sabe sobre el asesinato del luchador “El Moro” en Acapulco?

Autoridades ministeriales confirmaron que el cuerpo sin vida quedó en el asiento del conductor del taxi colectivo, estacionado sobre la avenida El Quemado. El ataque armado se registró alrededor de las 01:00 horas del sábado.

De acuerdo con los reportes, desconocidos armados atacaron a la víctima mientras se encontraba a bordo de la unidad. Tras las diligencias, se precisó que Brandon recibió numerosos impactos de bala en el cuerpo.

Quién era “El Moro”, el luchador y taxista asesinado en Guerrero

“El Moro” formaba parte de la escena local de lucha libre de Acapulco y entrenaba en la escuela Lucha Libre Acapulco. La institución confirmó su fallecimiento a través de una esquela publicada en sus redes sociales.

Además de su actividad en el ring, el joven se desempeñaba como taxista. El luchador formaría parte de la cartelera de noviembre en la Arena Coliseo, recinto vinculado a la escena de lucha libre de Acapulco.

Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre los responsables ni sobre el móvil del ataque. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo de Brandon fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde le practicaron la necropsia de ley.

