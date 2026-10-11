VIDEO | Heroico rescate en Acapulco: mamá e hija son arrastradas por la corriente con todo y auto

Las fuertes lluvias en Acapulco, Guerrero, provocaron graves estragos como inundaciones, las cuales ocasionaron que un a mujer y su hija quedaran atrapadas dentro de un automóvil.

Afortunadamente, fueron rescatadas luego de que el vehículo en el qie viajaban fue arrastrado por la fuerza de la corriente hasta empujarlo a una estación del Acabús.

Automóvil con madre e hija es arrastrado en Acapulco

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que dicho automóvil es arrastrado de lado por una calle que conecta con la estación de este medio de transporte.

Cuando el vehículo blanco estaba llegando a la avenida, estuvo cerca de chocar contra la unidad del Acabús, pero esta arrancó y logró seguir con su camino.

Segundos después, se acercó un camión que transporta refrescos, quedando a unos metros de ambas, sin embargo, la fuerza del agua era mucha que el vehículo comenzaba a cubrirse cada vez más.

🌊🦸 ¡Héroes sin capa en Acapulco! Un chavo del Acabús y repartidores de Coca-Cola salvaron a una madre y su hija atrapadas en su auto durante las inundaciones del huracán Simón. 🚗



Ahora el esposo y papá, dueño del restaurante La Pequeña España, los busca para darles recompensa… pic.twitter.com/uN6tr3ZM6W — Changoonga.com (@michangoonga) October 10, 2026

Graban rescate de madre e hija atrapadas por inundación en Acapulco

En otro video grabado desde la calle, se muestra que el automóvil no puede moverse más, pero cuando la situación parecía de angustia, un hombre llegó al rescate de ambas.

Según se observa en la misma grabación, de la estación del Acabús, el hombre bajó para ayudarlas, poniendo en riesgo su vida también por la fuerza de la corriente.

Primero sacó a la iña y la entregó a otras personas que estaban en la estación y regresó por la mamá, quien también fue puesta a salvo.

Un joven que esperaba en una estación del Acabús y trabajadores de un camión de @CocaCola se unieron para rescatar a una niña y a su madre, quienes quedaron atrapadas dentro de su automóvil durante una inundación en #Acapulco, #Guerrero. pic.twitter.com/7hlkSJ02J8 — RTN Medios (@rtnmedios) October 10, 2026

Buscan a personas que salvaron a madre e hija atrapadas en la corriente

Tras darse a conocer las grabaciones y por haber salavado a ambas, el restaurante "La pequeña España en Acapulco" dio a conocer en su cuenta de Facebook que buscan a las personas que salvaron a la mujer e hia.

Como agradecimiento, les ofreció una recompensa y poder comer gratis en el establecimiento sin restricciones y "lo que quieran".

"A los héroes sin capa que arriesgaron su vida para salvar a mi hija y a mi esposa, comuníquense conmigo les tengo una recompensa económica y un beneficio amplio para que siempre puedan comer gratis en el restaurante de La pequeña España en Acapulco sin restricciones, bebidas, mariscos , paella, lo que quieran. Esto ni siquera cubre todo el agradecimiento que les tengo. Dios los bendiga", escribió.