¿Qué se sabe “El Nenuco”, exintegrante del CJNG detenido que se cambió al Cártel de Sinaloa?

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en Jalisco a Arturo Enrique "N", alias “El Nenuco” o “Kike”, presunto exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien actualmente es presunto miembro del Cártel de Sinaloa.

En su captura participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Autoridades siguieron los pasos de "El Nenuco"

Para detener a este sujeto, las autoridades realizaron trabajos de inteligencia e investigación, así como de acciones de vigilancia y seguimiento, lo que permitió que fuera ubicado.

Este martes 20 de octubre, agentes detectaron que Arturo Enrique “N” mantenía presencia en el municipio de Zapopan y fue aprehendido ayer a las 17:00 horas, para luego ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

¿Quién es "El Nenuco? Esto se sabe del exmiembro del CJNG

Reportes de seguridad indican que este hombres es identificado como presunto exintegrante del CJNG y actualmente sería integrante del Cártel de Sinaloa, además de ser supuesto operador independiente de contrabando de personas.

Desde el 27 de octubre de 2023 tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado en Baja California.

Incluso se le relaciona con una célula delictiva involucrada en el ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, así como en el homicidio del exalcalde Librado Álvarez Vizcaíno, hechos ocurridos en mayo de 2023.

Montserrat Caballero informó que luego del atentado que sufrió su escolta personal el 17 de mayo de ese año, se mudaría al cuartel militar de la demarcación y el 9 de abril de este año anunció que renunció a Morena.

Los delitos por los que "El Nenuco" era buscado

Arturo Enrique "N", alias “El Nenuco” o “Kike”, es acusado por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de las instituciones policiales.

Los agentes de seguridad lo detuvieron en inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe y le aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.