“El Niño” alcanzará récord histórico de temperatura en el Pacífico: Esto es lo que advierte la ONU del clima extremo

La Organización Meteorológica Mundial, OMM, y la ONU lanzaron un aviso urgente sobre el comportamiento del fenómeno "El Niño". Según los pronósticos más recientes, este evento podría alcanzar una fuerza histórica en los próximos meses, elevando las temperaturas del Océano Pacífico a niveles nunca antes vistos.

Esto dijeron los expertos del clima extremo que le esperan a varias partes del mundo con "El Niño".

"El Niño" provocará altas temperaturas en el Pacífico

Las proyecciones de la OMM dicen que "El Niño" provocará que las temperaturas en el Pacífico central suban hasta 3.8 °C por arriba de lo normal entre noviembre y enero.

La Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo, dijo que no se tienen registros de un aumento de tal magnitud, pues los eventos más fuertes vistos antes rondaban apenas los 3 °C.

WMO SG Celeste Saulo & @UNOCHA @UNReliefChief call for urgent humanitarian action as El Niño is set to hit fragile communities hard.

New WMO update indicates that the current El Niño event could be unprecedented in strength.

Read SG Saulo's statement: https://t.co/DnIjYQg9Kl pic.twitter.com/ouwdKyg86T — World Meteorological Organization (@WMO) October 21, 2026

"El Niño" actuará como una "bola de demolición"

Funcionarios de las Naciones Unidas como Tom Fletcher explicaron que este fenómeno se comportará con una fuerza devastadora en el planeta.

Al alterar los patrones de lluvia y elevar la temperatura global, provocará sequías severas en algunas regiones e inundaciones catastróficas en otras, afectando el acceso a agua, vivienda y servicios de salud.

¿Cómo afectará "El Niño" a América Latina y otras regiones del mundo?

El impacto de "El Niño" se sentirá de forma distinta según la zona geográfica. En el sureste de Asia se anticipan olas de calor y escasez de lluvias que afectarán la agricultura y el suministro de agua, para América Latina se prevé un incremento importante en las precipitaciones que podría traer inundaciones.

¿El cambio climático influye en el impacto de "El Niño"?

Aunque "El Niño" es un patrón climático natural y no es causado directamente por el cambio climático, las autoridades aclararon que el calentamiento global sí vuelve a estos fenómenos mucho más intensos y peligrosos para la población.

50 millones de personas podrían sufrir hambre por "El Niño"

La ONU lanzó un llamado a la acción humanitaria urgente, advirtiendo que los efectos extremos del clima podrían dejar a cerca de 50 millones de personas en riesgo de sufrir hambre si no se toman acciones anticipadas.