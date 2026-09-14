Del Metro CDMX al Tren Ligero: El protocolo oficial del transporte durante el simulacro de sismo para el 19 de septiembre
¿Viajarás en el transporte durante el simulacro? Conoce las medidas de seguridad oficiales que aplicarán el Metro y el Tren Ligero durante la alerta sísmica.
Con motivo del Simulacro Nacional del 19 de septiembre, los sistemas de transporte masivo de la Ciudad de México, encabezados por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Tren Ligero de la Red de Transporte de Pasajeros/STE, activarán sus protocolos oficiales de actuación ante una alerta de sismo. El objetivo de este ejercicio es reforzar la cultura de la protección civil entre millones de usuarios y verificar la capacidad de respuesta operativa de las brigadas de seguridad ante un evento real.
📢 ¡Atención, CDMX! 🏙️— Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) September 14, 2026
Los sismos no avisan; estar preparados es nuestra mejor defensa.
Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026:
🗓️ 19 de septiembre
🕛 12:00 hrs.
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Protocolo oficial del transporte durante el simulacro de sismo para el 19 de septiembre en el Metro CDMX
Al momento en que se active la alerta sísmica, los trenes que se encuentren en circulación detendrán su marcha de manera inmediata en la estación más cercana. En caso de que un convoy esté en trayecto dentro de un túnel o interestación, avanzará a velocidad reducida hasta la siguiente estación y permanecerá ahí con las puertas cerradas mientras concluye la hipótesis de sismo y se realiza la revisión de las vías. Las autoridades recuerdan que las instalaciones subterráneas y de superficie están estructuralmente diseñadas como zonas de menor riesgo, por lo que la indicación primordial es mantener la calma y seguir las instrucciones del personal.
Estas son las medidas para las personas en el Metro CDMX durante sismo:
- Si te encuentras a bordo del tren: Permanece al interior del vagón en todo momento. Está estrictamente prohibido intentar forzar las puertas, descender a las vías o bajar al túnel sin la autorización expresa del personal de transporte.
- Si estás en el andén de la estación: Repliégate de inmediato hacia las paredes, manteniéndote alejado del borde y sin rebasar la línea amarilla de seguridad. Evita correr, gritar o empujar a otros usuarios.
- Si te encuentras en pasillos o zonas de torniquetes: Permanece en tu sitio y acércate a las zonas identificadas como de menor riesgo. No utilices los elevadores y sigue las rutas de evacuación señaladas si el personal de seguridad ordena el desalojo del inmueble.
Cabe señalar que una vez concluido el ejercicio y llevada a cabo la inspección de seguridad en las líneas por parte de Protección Civil, se reenergizarán las vías y los trenes continuarán su marcha a velocidad de seguridad para restablecer el servicio habitualmente.