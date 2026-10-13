“El que no paga, lo matan": “La Barredora” aterroriza Teapa, Tabasco con cobro de piso y ataques a balazos

La violencia y la delincuencia no dejan en paz a familias en el estado de Tabasco. Empresarios y pequeños comerciantes del municipio de Teapa hicieron públicas las denuncias sobre los cobros de cuotas y ataques de los que son víctimas a manos del grupo criminal "La Barredora".

Ante la negativa de entregar sumas de dinero, varios de ellos han sufrido ataques a balazos y han tomado la decisión de abandonar sus negocios y sus casas para salvar sus propias vidas.

Denuncian exigencia de 300 mil pesos por cobro de piso

Una de las víctimas relató cómo empezaron las amenazas en su contra hace apenas unas semanas. Según el testimonio recopilado, integrantes de la estructura criminal le llamaron por teléfono para exigirle la entrega de 300 mil pesos como condición para dejarlo trabajar.

Al negarse a pagar el chantaje, las represalias en su contra fueron casi inmediatos.

Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada.



El exsecretario de Seguridad de Tabasco compareció vía remota desde el penal del Altiplano.https://t.co/gM0aLRItFX pic.twitter.com/qOnIlj6BZJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026

Atentado a balazos deja a comerciante al borde de la muerte

El empresario afectado sufrió un ataque directo a tiros poco después de rechazar la extorsión. "Han querido asesinarme", señaló el afectado al recordar el momento en que fue ingresado a un hospital con siete impactos de bala en el cuerpo.

A pesar de la gravedad de las heridas, logró sobrevivir a la agresión armada cometida contra él.

"La Barredora" aterroriza el municipio de Teapa

Los afectados señalan directamente a los integrantes de la agrupación criminal conocida como "La Barredora" de sostener el control de las actividades en el municipio.

Los habitantes dicen que esta célula mantiene acorralada a la comunidad con constantes amenazas, homicidios cotidianos y despojos hacia los dueños de establecimientos en distintos sectores.

Desplazamiento forzado para proteger su propia vida en Tabasco

La falta de garantías de seguridad ha llevado a varios comerciantes a convertirse en desplazados. Para evitar que los agresores cumplan sus amenazas o terminen con la vida de sus familiares, los empresarios optaron por cerrar sus comercios, abandonar sus pertenencias e irse a otras entidades del país en busca de resguardo.

Temor a nuevas agresiones tras romper el silencio

A pesar del miedo a sufrir nuevos atentados, los denunciantes decidieron levantar la voz para visibilizar la crisis que atraviesa la región sur de la entidad.

Las víctimas expresan el temor a que los delincuentes los localicen, al tiempo que piden la intervención de las autoridades de seguridad para recuperar la tranquilidad en el municipio.