Revelan supuesta carta de Hernán Bermúdez Requena tras caso de “La Barredora”

Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder del grupo criminal "La Barredora" y ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, habría revelado una carta en la que compartió un mensaje asegurando su inocencia tras meses encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El exfuncionario de la administración de Adán Augusto López fue detenido en Paraguay, informó el 12 de septiembre de 2025 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de más de medio año de estar prófugo desde que comenzó a ser buscado.

¿Qué dice la carta de Hernán Bermúdez Requena?

El exservidor público era buscado por tener una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

Este miércoles 12 de agosto de 2026, a través del medio de noticias Xpectro FM, se dio a conocer una carta fechada el 3 de agosto pasado acusando que en su caso hay una persecución política.

🚨 Afirma el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúnez Requena, que es inocente



En una carta, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, acusa persecución política



📷 Xpectro FM pic.twitter.com/l0rkHm5eUO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 13, 2026

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