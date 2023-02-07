El Salvador abre la cárcel más grande para pandilleros

El gobierno de El Salvador abrió las puertas de una de las cárceles más grandes de Latinoamérica, con la intención de duplicar la capacidad de encarcelamiento en el país. Esta nueva prisión está diseñada para encerrar a los pandilleros.

El centro penitenciario de El Salvador fue inaugurado para ayudar a aliviar la superpoblación en el sistema penitenciario, ya que tiene una capacidad para 40 mil presos. Ahí trasladarán a los pandilleros detenidos durante el régimen de excepción que inició en marzo por orden del presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con el gobierno de El Salvador, desde el inicio del estado de excepción se han detenido a 62 mil presuntos pandilleros y sus colaboradores.

Con casi el dos por ciento de su población adulta tras las rejas, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

#ElSalvador | La cárcel más grande de #América abrió sus puertas.



40 mil pandilleros detenidos permanecerán en este Centro de Confinamiento del Terrorismo y trabajarán todos los días.@DeZeiZei con el reporte en @HMeridiano. pic.twitter.com/tXOFkoPh0N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

Como consecuencia del encarcelamiento de tantos pandilleros, el sistema penitenciario se ha visto abrumado, por lo que Nayib Bukele ordenó la construcción de una nueva cárcel exclusiva para ellos.

Hasta ahora, la prisión más grande de El Salvador era La Esperanza, que albergaba 33 mil presos, aunque su capacidad real es para 10 mil personas.

Cómo es la cárcel de El Salvador para pandilleros

En la entrada de la nueva cárcel de El Salvador hay un escáner, donde los guardias pueden observar todos los objetos que porta una persona adheridas a su cuerpo, incluso podrán ver dentro de los organismos.

La cárcel tendrá un área de armamento, donde los guardias resguardarán el equipo y material necesario para realizar intervenciones inmediatas ante cualquier situación o disturbio en las celdas.

Esta nueva cárcel fue construida en siete meses, trabajaron tres mil personas supervisadas por una empresa mexicana.

Los suministros de agua y electricidad son autónomos y cuenta con una planta de aguas residuales.

Abarca 165 hectáreas, cuenta con ocho pabellones rodeados por un muro de concreto de 11 metros de alto, protegido por alambres electrificados. En cada pabellón hay 32 celdas de unos 100 metros cuadrados, con piletas y dos baños.

Las celdas tienen literal triples de metal sin colchón, donde dormirán más de mil pandilleros. Hay un gimnasio, pero también celdas de castigo.

La nueva cárcel de El Salvador será custodiada por 859 soldados y policías.

