“Sería fantástico si no tuviéramos que usarlos": Donald Trump anuncia envío de barcos hacia Irán

Donald Trump confirmó el envío de buques militares hacia Irán y dijo que preferiría no usarlos, mientras aseguró que ha mantenido conversaciones con Teherán en medio de una grave crisis interna.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, llega al estreno del documental “Melania” en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, recientemente renombrado para incluir el nombre del presidente estadounidense Donald Trump , en Washington, DC, EE. UU., el 29 de enero de 2026.
El mandatario afirmó que preferiría resolver la crisis por la vía diplomática | Reuters
Mundo

Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

El presidente Donald Trump confirmó el envío de barcos estadounidenses hacia Irán, en lo que representa una nueva escalada de presión en medio de la crisis interna que atraviesa ese país y del aumento de la tensión entre Washington y Teherán.

En una entrevista, Trump aseguró que ha tenido conversaciones recientes con autoridades iraníes y que planea mantenerlas, al tiempo que subrayó que Estados Unidos ya tiene “barcos muy grandes y muy poderosos navegando hacia Irán”, aunque afirmó que “sería fantástico si no tuviéran que usarlos”.

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas masivas dentro de Irán, represión violenta y un deterioro acelerado de la economía, factores que han elevado la preocupación internacional y reactivado el despliegue de Estados Unidos en la región, de acuerdo con reportes de Reuters y CNN.

¿Donald Trump se refirió a un despliegue militar?

Trump explicó que el movimiento naval busca enviar un mensaje directo al régimen iraní , sin detallar el número exacto de embarcaciones ni su ubicación actual, pero dejando claro que se trata de un despliegue significativo.

El mandatario afirmó que preferiría resolver la crisis por la vía diplomática, pero advirtió que Estados Unidos está preparado para actuar si la situación escala, una postura que ha sido recurrente en su política hacia Irán, según análisis de Reuters y CNN.

Los dos mensajes que Trump envió a Irán

Durante la entrevista, Trump afirmó haber transmitido dos exigencias clave a las autoridades iraníes :

  • No avanzar en el desarrollo de armas nucleares
  • Detener la represión contra los manifestantes, a quienes dijo que “están matando por miles”.

También aseguró que en semanas recientes intervino para frenar ejecuciones masivas, aunque no aportó detalles verificables sobre ese proceso.

Las protestas en Irán por el colapso económico

Las protestas en Irán estallaron tras el colapso del rial, que perdió gran parte de su valor frente al dólar, provocando un aumento drástico en precios, desempleo y pérdida del poder adquisitivo.

Lo que comenzó como manifestaciones económicas derivó en movilizaciones antigubernamentales, con una respuesta de las fuerzas de seguridad que, según organizaciones de derechos humanos citadas por agencias internacionales, ha dejado miles de muertos y detenidos.

¿Qué podría venir para Irán?

Mientras continúan las protestas en Irán y el rial sigue bajo presión, Estados Unidos mantiene su presencia como instrumento de disuasión, sin descartar una salida diplomática.

El envío de barcos se vuelve crucial en la estrategia de Donald Trump , que combina presión, advertencias públicas y mensajes directos al régimen iraní .

