Archivos de Epstein incluyen correos con acusaciones contra Bill Gates

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein , entre ellos correos electrónicos atribuidos al propio financiero en los que se menciona a diversas figuras públicas, entre ellas el cofundador de Microsoft, Bill Gates .

La divulgación forma parte de un paquete de aproximadamente tres millones de documentos, que incluye miles de videos, fotografías y materiales vinculados con las investigaciones criminales federales sobre Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, así como archivos relacionados con la muerte del financiero en prisión.

Dentro de este conjunto aparece un correo electrónico fechado en 2013 que Epstein se envió a sí mismo, redactado como si se tratara de una carta interna, en el que formula una serie de señalamientos sobre Bill Gates .

Correos incluidos en los archivos del caso Epstein

Según Forbes, el correo electrónico atribuido a Jeffrey Epstein , fechado en 2013 y enviado por el propio financiero a su cuenta personal, está redactado como si se tratara de una carta de renuncia interna de la Fundación Bill y Melinda Gates.

En el mensaje, Jeffrey Epstein hace una serie de acusaciones contra Bill Gates , en las que afirma que el empresario habría solicitado su ayuda para obtener drogas, así como para manejar las supuestas consecuencias derivadas de encuentros sexuales y facilitar citas con mujeres, incluidas mujeres casadas.

El correo también menciona la presunta solicitud de medicamentos como Adderall y hace referencia a conductas que el propio Jeffrey Epstein describe como “moralmente inapropiadas”, “éticamente incorrectas” y, en algunos casos, cercanas o potencialmente cruzando la línea de lo ilegal, siempre desde la narrativa del propio Jeffrey Epstein .

La publicación de los archivos ocurrió semanas después del plazo originalmente previsto por la ley federal. El Departamento de Justicia explicó que el retraso obedeció al volumen del material revisado y aseguró que no existe un conjunto de documentos ocultos o reservados fuera de lo divulgado.

El contenido de los archivos liberados del Caso Epstein

Los archivos liberados incluyen correos, entrevistas, reportes y materiales de distintas etapas de las investigaciones federales. Expertos citados por medios estadounidenses han señalado que la mención de nombres dentro de estos documentos no implica culpabilidad ni validación de los señalamientos, ya que muchos de los textos reflejan versiones unilaterales o no corroboradas.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act



🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Respuesta de la Fundación Gates

En una declaración citada por The New York Times, un portavoz de la Fundación Gates rechazó las acusaciones contenidas en el correo atribuido a Jeffrey Epstein y aseguró que se trata de afirmaciones falsas, atribuidas a intentos del financiero por difamar al empresario tras no mantener una relación cercana con él.

Retraso en la publicación y postura del Departamento de Justicia

La divulgación de los archivos ocurrió más de un mes después del plazo establecido por ley. El fiscal general adjunto, Todd Blanche , rechazó que la administración de Donald Trump hubiera ocultado información y atribuyó el retraso al volumen del material revisado, que supera los tres millones de documentos.