¿El fin de ICE? Senado de EU llega a acuerdo para evitar cierre de gobierno

El financiamiento de ICE en Estados Unidos volvió al centro de la disputa política luego de que el Senado y la Casa Blanca alcanzaran un acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno federal, que contempla una extensión temporal del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , según reportes de Reuters.

El pacto permite mantener operando al gobierno mientras demócratas y republicanos continúan negociando el financiamiento de largo plazo de Seguridad Nacional , una dependencia clave que agrupa a agencias migratorias y de seguridad, entre ellas ICE , cuyo papel y alcance han sido objeto de fuertes cuestionamientos en el Congreso.

De acuerdo con CNN, el debate se intensificó tras tiroteos recientes que involucraron a los agentes federales, lo que llevó a legisladores demócratas a exigir mayores restricciones y supervisión sobre las operaciones migratorias como condición para aprobar el presupuesto definitivo.

The only damage Senate Democrats will do by shutting down the government is to our troops, TSA agents, FEMA, and other affected employees.



ICE will still be funded. Immigration laws will still be enforced. Deportations of dangerous criminals will continue. — Senate Republicans (@SenateGOP) January 29, 2026

¿Qué se acordó en el Senado?

De acuerdo con Reuters, líderes del Senado y la Casa Blanca se acercaron a un acuerdo que permitiría mantener financiado al gobierno federal, pero posponiendo la aprobación del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para continuar las negociaciones.

Este movimiento evita un cierre inmediato, pero deja en el aire el financiamiento de Seguridad Nacional , una de las áreas más sensibles del presupuesto por su relación con inmigración, control fronterizo y seguridad nacional.

Even the Trump administration knows:



Congress must act to reform ICE. pic.twitter.com/C6Ne2dR3Xg — Senate Democrats (@SenateDems) January 29, 2026

¿Esto significa el fin de ICE?

CNN señala que parte del bloque demócrata a aprobar el presupuesto de Seguridad Nacional está vinculada a exigir mayores controles y reformas a las operaciones de ICE , especialmente tras los recientes tiroteos que han generado críticas sobre el uso de la fuerza y la falta de supervisión.

Entre las propuestas que se discuten están:



Mayor transparencia en operativos migratorios

Uso obligatorio de cámaras corporales

Límites a las detenciones sin orden judicial

Reglas más estrictas sobre el uso de la fuerza

Los analistas citados por Reuters coinciden en que ICE no enfrenta una desaparición inmediata, pero advierten que su presupuesto podría verse condicionado, su margen de operación podría reducirse y su rol podría modificarse mediante reformas legislativas.

El desenlace dependerá de las negociaciones finales sobre el gasto de Seguridad Nacional en las próximas semanas.

Democrats are demanding accountability and reforms to rein in ICE.



When will Republicans stand up?



Via @SenAlexPadilla pic.twitter.com/a6a9Fq0r8s — Senate Democrats (@SenateDems) January 29, 2026

La postura de Donald Trump y los republicanos

Según Fox News , el presidente Donald Trump ha defendido el acuerdo como una vía para evitar un cierre prolongado del gobierno; además, busca mantener operativas a las agencias de seguridad nacional.

En un mensaje difundido en Truth Social, Trump aseguró que republicanos y demócratas están trabajando para financiar al gobierno sin retrasos, incluyendo una extensión temporal para Seguridad Nacional mientras continúan las negociaciones legislativas.