Así fue el ataque de un hombre que atropelló a su propio padre en Argentina; hubo dos heridos

Un nuevo video de seguridad ha revelado la ferocidad de un ataque ocurrido en la localidad de San Justo, Argentina. Lo que comenzó como una fuerte discusión entre padre e hijo en un taller mecánico terminó con escenas de terror en plena banqueta.

El agresor identificado como Esteban Javier Ninni, un hombre de 38 años, no solo discutió con su padre de 70 años, identificado como Antonio Ninni, sino que después usó su auto para atropellarlo a él y a otras personas que estaban en el lugar, dejando a todos los testigos en estado de shock.

"OJALÁ QUE HASTA QUE ME MUERA QUE NO LO VEA" I Discutió con su papá y le pasó por arriba con el auto. https://t.co/KPH4tn2Eej



Además de atropellar a su padre Antonio, Esteban Ninni arrolló a dos personas más y se escapó. Ocurrió en San Justo, La Matanza. pic.twitter.com/6KXspHJO6Q — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 29, 2026

Una discusión que terminó en violencia física

Los hechos ocurrieron en un taller ubicado sobre la calle Juan Manuel de Rosas. Según los reportes policiales, Esteban Javier Ninni llegó al lugar de trabajo de su padre, Antonio Ninni.

Tras un intercambio de palabras, el hijo comenzó a actuar de forma violenta y agredió físicamente al adulto mayor con un objeto contundente. Sin embargo, lo peor estaba por venir cuando el agresor decidió subir a su vehículo.

Atropellamiento en Argentina provocó caos

Fuera de control, Esteban subió a su auto y, tras tomar velocidad sobre la banqueta, embistió directamente al grupo de personas donde estaba su padre. En el video se observa el impacto brutal que sufrieron también Kevin Forti, de 26 años, y Magalí Navarro, de 39.

En medio del caos, una mujer que cargaba a un bebé en brazos logró salvarse por milímetros de ser alcanzada por la unidad desbocada.

🔴 El hombre que fue atropellado por su hijo en San Justo lo sepultó luego del violento momento que vivió: “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo”.



Domingo Antonio Ninni, de 70 años, contó que no es la primera vez que Esteban es agresivo con él:… https://t.co/tAIVRigvZx pic.twitter.com/CCz3ogBs6k — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) January 29, 2026

Fuga, detención y el estado de las víctimas

Tras el atropello, el conductor escapó del sitio a toda velocidad, mientras los vecinos llamaban desesperadamente al 911. Minutos después, ambulancias llegaron para atender a los heridos, especialmente al joven Forti, quien recibió el impacto directamente.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del video, las autoridades informaron que las víctimas solo sufrieron heridas leves y están fuera de peligro. Esteban Ninni fue localizado y detenido poco después, y su auto quedó bajo resguardo policial.

¿Qué pasará con el agresor que atropelló a su propio padre en Argentina?

La Justicia argentina ya tomó cartas en el asunto y analiza las responsabilidades penales de Esteban. El hombre enfrenta cargos que podrían ir desde lesiones graves hasta tentativa de homicidio, dependiendo de la evaluación de los peritos.

Por ahora, el taller mecánico permanece cerrado mientras la comunidad de San Justo no sale del asombro por la saña con la que un hijo atacó a quien le dio la vida.