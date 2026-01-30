El “zar de las fronteras": La historia de Tom Homan y su papel en la estrategia migratoria de EU

Tom Homan se ha convertido en una de las figuras centrales de la política migratoria de Estados Unidos al ser designado por el presidente Donald Trump como el llamado “zar de las fronteras”, con la misión de reforzar el control migratorio y las deportaciones.

Con una trayectoria de décadas en el ámbito migratorio, Tom Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la primera administración de Donald Trump y es uno de los principales defensores de una política de aplicación estricta de la ley migratoria, incluyendo arrestos y detenciones.

Su regreso a un rol protagónico marca el endurecimiento de la estrategia migratoria estadounidense, en un momento en que la Casa Blanca busca reducir cruces irregulares, aumentar deportaciones y presionar a México para cooperar en el control del flujo migrante.

US President-elect Donald Trump continued to fill the roster for his administration over the weekend. The billionaire tapped Tom Homan, the former acting director of Immigration and Customs Enforcement, to be in charge of the country’s bordershttps://t.co/PkitbRyoVr pic.twitter.com/c27atfe1DC — Reuters (@Reuters) November 11, 2024

El papel de Tom Homan en la frontera con México

De acuerdo con Reuters, Tom Homan tiene la tarea de coordinar a las distintas agencias federales involucradas en la frontera sur (incluida ICE ) para ejecutar una política de tolerancia cero frente a la migración irregular.

CNN detalló que Tom Homan ha defendido públicamente redadas migratorias, detenciones masivas y deportaciones rápidas, argumentando que el objetivo es restablecer el “orden” en la frontera con México y disuadir nuevos cruces.

Además, bajo su dirección, Estados Unidos ha incrementado la presión diplomática sobre México y otros países de la región para aceptar migrantes deportados y reforzar controles, como parte de una estrategia regional de contención.

“President Trump is a Game Changer. All we needed was a new President” ~ Thomas D. Homan, US Border Czar pic.twitter.com/p9SiAWOZEq — Thomas D. Homan (@RealTomHoman) March 18, 2025

Tom Homan: Una figura controversial

Según Reuters, la figura de Tom Homan genera fuerte polarización dentro de Estados Unidos .

Mientras sectores conservadores lo ven como un ejecutor eficaz de la ley, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos lo acusan de promover prácticas agresivas que afectan a comunidades migrantes.

Tom Homan ha rechazado esas críticas y ha sostenido, en entrevistas citadas por CNN, que “no hay crisis humanitaria, sino una crisis de seguridad”, defendiendo la detención como herramienta central de la política migratoria.

President Trump’s border czar Tom Homan touted the administration’s immigration crackdown despite concerns over due process as photos of 100 alleged criminal offenders were displayed on the White House lawn https://t.co/2siKOVHEAz pic.twitter.com/JDNS61nkvQ — Reuters (@Reuters) April 29, 2025

Homan y los operativos de ICE en Minnesota

De forma paralela a su papel en la frontera con México , Donald Trump envió a Tom Homan a Minnesota para supervisar operativos federales tras protestas y tensiones generadas por los asesinatos y tiroteos en los que estuvieron involucrados agentes de ICE.

CNN señala que en ese estado Tom Homan fue encargado de coordinar con autoridades locales y ajustar la presencia federal, en un intento por contener la crisis política sin abandonar la línea dura de la administración.

Además, Tom Homan afirmó que una mayor cooperación local podría permitir reducir la presencia de agentes, aunque sin suspender las operaciones migratorias.

US border czar Tom Homan said that federal agents would focus on targeted operations in Minneapolis, shifting away from the broad street sweeps that have drawn widespread outrage https://t.co/3byt5NCSHG pic.twitter.com/w4ejkwgzzu — Reuters (@Reuters) January 30, 2026

El rostro de la estrategia migratoria más rígida de Estados Unidos

De acuerdo con agencias internacionales, Tom Homan representa:



El rostro más visible de la política migratoria de "mano dura" de Donald Trump

de Una estrategia centrada en frontera, deportaciones y disuasión

Un giro hacia una aplicación más agresiva de la ley migratoria

Su papel en la frontera con México lo coloca como una pieza clave en la relación bilateral y en el centro de la conversación sobre migración en Estados Unidos .