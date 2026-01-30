Logo Inklusion Sitio accesible
El “zar de las fronteras": La historia de Tom Homan y su papel en la estrategia migratoria de EU

Tom Homan, designado por Donald Trump como “zar de las fronteras”, lidera la aplicación de las políticas migratorias más duras de Estados Unidos en la frontera sur.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, asiste a una conferencia de prensa en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 29 de enero de 2026.
Homan ha defendido públicamente redadas migratorias y detenciones masivas | Reuters
Mundo

Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

Tom Homan se ha convertido en una de las figuras centrales de la política migratoria de Estados Unidos al ser designado por el presidente Donald Trump como el llamado “zar de las fronteras”, con la misión de reforzar el control migratorio y las deportaciones.

Con una trayectoria de décadas en el ámbito migratorio, Tom Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la primera administración de Donald Trump y es uno de los principales defensores de una política de aplicación estricta de la ley migratoria, incluyendo arrestos y detenciones.

Su regreso a un rol protagónico marca el endurecimiento de la estrategia migratoria estadounidense, en un momento en que la Casa Blanca busca reducir cruces irregulares, aumentar deportaciones y presionar a México para cooperar en el control del flujo migrante.

El papel de Tom Homan en la frontera con México

De acuerdo con Reuters, Tom Homan tiene la tarea de coordinar a las distintas agencias federales involucradas en la frontera sur (incluida ICE ) para ejecutar una política de tolerancia cero frente a la migración irregular.

CNN detalló que Tom Homan ha defendido públicamente redadas migratorias, detenciones masivas y deportaciones rápidas, argumentando que el objetivo es restablecer el “orden” en la frontera con México y disuadir nuevos cruces.

Además, bajo su dirección, Estados Unidos ha incrementado la presión diplomática sobre México y otros países de la región para aceptar migrantes deportados y reforzar controles, como parte de una estrategia regional de contención.

Tom Homan: Una figura controversial

Según Reuters, la figura de Tom Homan genera fuerte polarización dentro de Estados Unidos .

Mientras sectores conservadores lo ven como un ejecutor eficaz de la ley, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos lo acusan de promover prácticas agresivas que afectan a comunidades migrantes.

Tom Homan ha rechazado esas críticas y ha sostenido, en entrevistas citadas por CNN, que “no hay crisis humanitaria, sino una crisis de seguridad”, defendiendo la detención como herramienta central de la política migratoria.

Homan y los operativos de ICE en Minnesota

De forma paralela a su papel en la frontera con México , Donald Trump envió a Tom Homan a Minnesota para supervisar operativos federales tras protestas y tensiones generadas por los asesinatos y tiroteos en los que estuvieron involucrados agentes de ICE.

CNN señala que en ese estado Tom Homan fue encargado de coordinar con autoridades locales y ajustar la presencia federal, en un intento por contener la crisis política sin abandonar la línea dura de la administración.

Además, Tom Homan afirmó que una mayor cooperación local podría permitir reducir la presencia de agentes, aunque sin suspender las operaciones migratorias.

El rostro de la estrategia migratoria más rígida de Estados Unidos

De acuerdo con agencias internacionales, Tom Homan representa:

  • El rostro más visible de la política migratoria de "mano dura" de Donald Trump
  • Una estrategia centrada en frontera, deportaciones y disuasión
  • Un giro hacia una aplicación más agresiva de la ley migratoria

Su papel en la frontera con México lo coloca como una pieza clave en la relación bilateral y en el centro de la conversación sobre migración en Estados Unidos .

