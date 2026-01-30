Trump “convence” a Putin de pausar ataques en Ucrania por una semana, ¿por qué?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , reveló que sostuvo una conversación directa con su homólogo ruso, Vladimir Putin , con un objetivo humanitario inmediato.

Ante las temperaturas récord que están congelando tanto a Norteamérica como a Europa del Este, Trump solicitó una tregua temporal para evitar que el sufrimiento de los civiles se agrave bajo el gélido invierno. Según el mandatario, Putin aceptó detener los ataques contra la capital, Kyiv, y otras poblaciones vulnerables por un periodo de siete días.

Trump said he personally asked Putin not to fire into Ukraine's capital Kyiv and various towns for a week and he agreed. pic.twitter.com/wZg3DCbGy9 — Wunderkind (@EngineerNGR) January 30, 2026

Trump hace petición personal a Putin

Durante una reunión de gabinete, Trump explicó que el motivo principal de su llamada fue el clima "extraordinariamente frío". "Tienen el mismo frío que nosotros, un frío récord ", señaló el presidente estadounidense al justificar su intervención.

La intención es que, durante una semana, las ciudades ucranianas no sean blanco de misiles o drones, permitiendo que la población pueda enfrentar las temperaturas bajo cero sin el terror constante de los bombardeos.

Avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Mientras Trump gestionaba esta pausa térmica, su enviado especial, Steve Witkoff, aseguró que se están logrando "muchos avances" para alcanzar una solución definitiva al conflicto. Tras reuniones estratégicas en los Emiratos Árabes Unidos con funcionarios rusos y ucranianos, el equipo de Trump afirma que existe una nueva esperanza de paz.

El objetivo de estas mesas de diálogo es establecer un acuerdo que detenga la guerra de forma permanente, algo que Witkoff considera que el pueblo ucraniano ya empieza a ver como una posibilidad real.

President Trump said he "personally asked" Russian President Vladimir Putin not to fire on Kyiv and other major cities for a week as Ukraine faces frigid winter temperatures.



"He agreed to do that."https://t.co/kmaxanjiCF pic.twitter.com/TXgCFZPDY8 — ABC News (@ABC) January 29, 2026

La protección de la infraestructura energética

Uno de los puntos clave discutidos en las reuniones trilaterales fue la protección de la red eléctrica y de calefacción en Ucrania. Rusia ha intensificado sus ataques contra estos objetivos en semanas recientes, dejando a miles de personas sin luz ni calor en medio del invierno.

La propuesta de Estados Unidos busca una pausa específica en los ataques a la infraestructura energética para que los sistemas puedan operar y salvar vidas durante la ola de frío, aunque Moscú se había mostrado cauteloso inicialmente ante esta propuesta.

El contexto de violencia previo al anuncio

A pesar de este anuncio de tregua, la tensión sigue en niveles máximos. Apenas el pasado martes, un ataque con drones rusos alcanzó un tren civil en la región de Járkov, provocando la muerte de al menos cinco personas.

Este tipo de incidentes subraya la urgencia de la pausa solicitada por Trump, ya que la población civil sigue siendo la más afectada por la escalada de violencia que precede a estas nuevas gestiones diplomáticas de la Casa Blanca.

US President Donald Trump said that Kremlin leader Vladimir Putin had agreed to refrain from firing on Kyiv and other Ukrainian cities for a week because of cold winter weather https://t.co/8fiWkoD23j — Reuters (@Reuters) January 30, 2026

Incertidumbre sobre el inicio de la pausa

Aunque Trump fue enfático al decir que Putin accedió a su petición, todavía no se ha confirmado la fecha exacta en la que comenzará este cese al fuego de siete días. El mundo observa con cautela si Rusia cumplirá su palabra de no atacar Kyiv y otras ciudades, o si se trata de un respiro estratégico.