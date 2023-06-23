¿Cuál es la edad mínima para ser jefe de Gobierno de la CDMX?
Previo al comienzo de las elecciones 2024, conoce cuáles son los requisitos para ocupar el cargo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Rumbo a las elecciones 2024, donde además de la presidencia de la República Mexicana, se elegirá a quien sustituya a Martí Batres como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), una de las preguntas más comunes es cuáles son los requisitos para llegar a este cargo.
¿Qué se necesita para ser jefe de Gobierno de la CDMX?
La Constitución Política de la Ciudad de México establece las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo:
- Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos;
- Tener 30 años cumplidos al día de la elección;
- No haber recibido sentencia por delito doloso;
- No tener mando en instituciones militares o policiales;
- No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito en la CDMX;
- No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, ni ser integrante del Consejo de la Judicatura de la capital, ni del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje;
- No ser legislador local o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
- No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley.
¿Cuánto dura el cargo de jefe de Gobierno?
El cargo de jefe de Gobierno de la capital dura lo mismo que el de la presidencia, es decir, 6 años. De acuerdo con el artículo 32 de la Carta Magna de la capital, el cargo se elegirá por votación universal, libre, secreta y directa, además de que entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección.
Asimismo, quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo Local o electo, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese cargo, ni como interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.