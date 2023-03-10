Elecciones 2023 en Coahuila: ¿Cuándo sale Miguel Riquelme Solís?

Con miras a las elecciones 2023 que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México (Edomex) donde además se elegirán 25 diputaciones locales en la primera entidad, puede surgir la duda de cuándo sale el gobierno del actual gobernador, Miguel Riquelme Solís.

Miguel Riquelme Solís es gobernador de Coahuila desde el pasado 1 de diciembre de 2017, es abanderado por parte de la Coalición "Por un Coahuila Seguro", integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Partido Joven, Partido Campesino Popular y de la Revolución Coahuilense.

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Tienes hasta el 19 de mayo para tramitarla y así poder emitir tu voto el próximo 4 de junio en #Coahuila. pic.twitter.com/E1HfVAoQVe — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) March 10, 2023

¿Cuándo termina el gobierno de Miguel Riquelme Solís?

El periodo gubernamental de Coahuila comienza el día 1 de diciembre del año de elección, en este caso este 2023 y termina el 30 de noviembre, después de haber transcurrido seis años, periodo que dura la gubernatura.

Miguel Riquelme Solís fue Presidente Municipal de su natal Torreón; en la administración pública estatal se desempeñó como Secretario de Gobierno, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Regional de la Laguna.

También fue Diputado Federal por la LVI Legislatura, donde se desempeñó como Secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, además de ser integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como en la de Fortalecimiento al Federalismo.

Miguel Riquelme Solís

|Twitter @mrikelme

¿Quiénes son los precandidatos para las elecciones 2023 en Coahila?

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció quién sería su precandidato para las elecciones 2023 en Coahuila. Tras una encuesta realizada, se decidió que Armando Guadiana sea el precandidato del partido guinda en las elecciones 2023 del 4 de junio, con el que buscan quitarle al Partido Revolucionario Institucional la gubernatura.

Por parte del tricolor, el que se perfila para el precandidato es Manolo Jiménez Salinas, cercano al líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, y con el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme.

Los votantes que participarán en las elecciones 2023 del próximo 4 de junio se encuentran principalmente en los municipios de Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Ramos Arizpe, San Pedro y Frontera, con un total de 81% de los votos.

