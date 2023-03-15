IEEM fija el límite de gastos en campaña para candidatos en elecciones 2023

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fijo el límite del gasto de campaña para las candidaturas en las elecciones 2023, próximas a ocurrir el 4 de junio en Edomex y Coahuila.

Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo General del IEEM se determinó el tope de gastos de campaña para las elecciones 2023.

Alfredo del Mazo Maza

|Twitter @alfredodelmazo

¿Cuál es el límite de gasto de campaña para las elecciones 2023 en Edomex?

El IEEM fijó en 448 millones 801 mil pesos y 94 centavos el límite de gastos de campaña para cada una de las candidatas y candidatos para la gubernatura de Edomex.

En ese sentido, se aprobó que el gasto de campaña resulte de multiplicar el 34% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por el número de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral del Edomex, con corte al último mes previo al inicio del proceso electoral.

Cabe recordar que en el año de 2017, fecha donde se llevaron a cabo las elecciones para elegir al gobernador y donde quedó electo Alfredo del Mazo, la cifra tope del gasto de campaña que se aprobó fue de 285 millones de pesos.

¿Quiénes son los candidatos para la gubernatura de 2023 en Edomex?

Actualmente, en el Estado de México, (Edomex), gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Alfredo de Mazo; asimismo, se postula como uno de los más fuertes para las elecciones 2023 del próximo 4 de junio, entidad donde se elegirá la gubernatura.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el primer partido que dio a conocer que Delfina Gómez sería su precandidata para la gubernatura de Edomex para las elecciones 2023.

La elegida para competir en las elecciones 2023 por parte de la coalición Va por México, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el tricolor, en Edomex es Paulina Alejandra del Moral Vela, de 39 años, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social hasta que fue seleccionada para representar al tricolor.

Cabe destacar que esta sería la segunda ocasión donde ambas mujeres se enfrentarán para ser elegidas en un cargo político.

Será el próximo 2 de abril cuando se apruebe el registro de candidaturas para las elecciones 2023 en Edomex. Ante esto, ya tienen el límite de gastos de campañas.

