¿Quiénes son los precandidatos para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México (Edomex), donde además se elegirán 25 diputaciones locales en la primera entidad, en ese sentido, es importante saber quiénes son los precandidatos para la jornada electoral.

Actualmente, Miguel Riquelme Solís es gobernador de Coahuila desde el pasado 1 de diciembre de 2017, mientras que, en Edomex se encuentra al frente del gobierno Alfredo del Mazo, quien tomó protesta el viernes 15 de septiembre de 2017.

|Twitter @mrikelme

¿Quiénes son los precandidatos para Edomex en las elecciones 2023?

Actualmente, en el Estado de México, (Edomex), gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI); asimismo, se postula como uno de los más fuertes para las elecciones 2023 del próximo 4 de junio, entidad donde se elegirá la gubernatura.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el primer partido que dio a conocer que Delfina Gómez sería su precandidata para la gubernatura de Edomex para las elecciones 2023.

La elegida para competir en las elecciones 2023 por parte de la coalición Va por México, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el tricolor, en Edomex es Paulina Alejandra del Moral Vela, de 39 años, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social hasta que fue seleccionada para representar al tricolor.

Cabe destacar que esta sería la segunda ocasión donde ambas mujeres se enfrentarán para ser elegidas en el cargo político.

Será el próximo 2 de abril cuando se apruebe el registro de candidaturas para las elecciones 2023 en Edomex.

El gobierno de Alfredo del Mazo Maza terminará en septiembre del año de elección|Twitter @alfredodelmazo

¿Quiénes son los precandidatos para Coahuila en elecciones 2023?

El partido guinda dio a conocer quién sería su precandidato para las elecciones 2023 en Coahuila. Tras una encuesta realizada, se decidió que Armando Guadiana sea el precandidato del partido guinda en la jornada electoral del 4 de junio, con el que buscan quitarle al Partido Revolucionario Institucional la gubernatura.

Por parte de la coalición Va por México, el precandidato es Manolo Jiménez Salinas, cercano al líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, y con el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme Solís.

Asimismo, se tiene presente a Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, abanderado del Partido del Trabajo (PT).

Cabe recordar que fue el pasado 06 de marzo que Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer que no participará en las elecciones 2023, pues tiene la mirada puesta en la presidencia de 2024.