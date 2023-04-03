Inician campañas rumbo a las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex

Este domingo 2 de abril del 2023 iniciaron las campañas de las elecciones 2023 en México, particularmente en Edomex y Coahuila, en donde se elegirá a gobernador.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó el registro como candidatas a la gubernatura del Estado de México de la priista Alejandra Del Moral Vela, quien representa a la coalición “Va por el Estado de México” y la morenista Delfina Gómez Álvarez, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029.

La coalición “Va por el Estado de México” está integrada por el PAN, PRI, Nueva Alianza y PRD, mientras que Delfina Gómez arrancó con Morena, PVEM y el PT bajo el logo “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”.

Ya puedes consultar en la página oficial del @IEEM_MX las candidaturas registradas al cargo de la Gubernatura Constitucional del #EstadoDeMéxico

🔗 https://t.co/TYwk8Jm4aJ pic.twitter.com/21TIIRLN6B — Secretaría Ejecutiva IEEM (@Sejecutiva1) April 2, 2023

Elecciones 2023 en Coahuila: Dan banderazo para iniciar las campañas

Desde el primer minuto del domingo 2 de abril la campaña electoral en el estado de Coahuila dio inicio, por lo que se esperan recorridos a lo largo de la ciudad.

Manolo Jiménez Salinas, candidato del PRI-PAN-PRD ofreció el banderazo inicial acompañado de sus simpatizantes en el Lienzo Charro de Saltillo: en cambio, Ricardo Mejía Berdeja quien fungió como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se presentó en la Plaza de Armas de Saltillo junto a los militantes del Partido del Trabajo.

Por otra parte, Armando Guadiana de Morena, arrancó sus actividades en la colonia Sol de Oriente, en donde le pidió a la ciudadanía que confíen su trabajo, tiempo en el que prometió se mantendrá la austeridad de la 4T.

LA ALEGRÍA DEL CAMBIO SE VE Y SE SIENTE.

Vamos juntos a gobernar para el progreso y el bienestar de todas y todos los coahuilenses. #Morena representa la voluntad del pueblo. ¡No le vamos a fallar al pueblo de Coahuila!#CambioVerdadero #4T #Morena#GuadianaGobernador🤠 pic.twitter.com/4Rrdmgf5O2 — Armando Guadiana (@aguadiana) April 2, 2023

¿Qué se elige en estas elecciones 2023 en México?

A unas horas de haber arrancado las elecciones 2023 en México, los partidos políticos de Coahuila y el Edomex tendrán un proceso largo para convencer a los ciudadanos de ser la mejor opción para los siguientes años.

En caso de Coahuila esto será lo que se eligen en las elecciones 2023:



1 gubernatura

16 diputaciones de Mayoría Relativa

9 diputaciones de Representación Proporcional

Actualmente, el estado es gobernado desde el 2017 por Miguel Riquelme, quien representa al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿En el Edomex que se elegirá en las elecciones 2023?



1 gubernatura

Actualmente está gobernada por el priista Alfredo del Mazo Maza y cuenta con un gran número de población, misma que contempla a 17 millones de mexicanos.

En las elecciones pasadas, el actual gobernador se impuso con 33.56% de los votos a la morenista Delfina Gómez, quien nuevamente es aspirante en el Edomex.

¿Cuándo son las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 4 de junio de 2023, se espera que las casillas tengan un horario de 8:00 a 18:00 horas; dichas elecciones serán la antesala de las elecciones de 2024.