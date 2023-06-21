¿Cuándo presentará el proyecto de las elecciones 2024 la oposición?

Rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirá a quien reemplace a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente, la oposición, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya tiene fecha para dar a conocer su proyecto.

Cabe destacar que desde el pasado 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena dio a conocer cuál sería el proceso para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el cual será presentado a principios de septiembre.

¿Cuándo presentará el proyecto para las elecciones 2024 la oposición?

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que será el próximo 26 de junio cuando la coalición Va por México presente el método para elegir a su candidato presidencial. Se prevé que en el proceso de selección se incluya a la población.

Tan solo el pasado martes 20 de junio, las secretarias generales del PRI, PAN y PRD firmaron un acuerdo rumbo a las elecciones 2024 para presentar la plataforma electoral de cara a los comicios presidenciales.

A principios de mayo, la coalición Va por México firmó el acuerdo para ir juntos en las elecciones de la jefatura de Gobierno de la CDMX tras la salida del morenista Martí Batres.

Las secretarias generales del PRI, @caroviggiano; del PAN, @CeciliaPatronL; y del PRD, @AdrianaDiazPRD, firmaron importantes compromisos por México, de cara a la construcción de la plataforma electoral 2024-2030 de #VaPorMéxico, que incluirá la visión de la ciudadanía, que será… pic.twitter.com/7RL7K1OfFQ — PRI (@PRI_Nacional) June 20, 2023

¿Quiénes son los posibles candidatos de la oposición para las elecciones 2024?

A pesar de que aún no comienza el proceso electoral rumbo a uno de los cargos más importantes, como es el caso de la presidencia, ya hay algunas personas que alzan la mano para ser elegidos como el candidato o candidata frente a los comicios.

Uno de los principales es el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien en diversas ocasiones ha expresado su deseo de participar en las elecciones 2024 como parte del bloque opositor para la silla presidencia.

Lilly Téllez, senadora por parte del blanquiazul también ha alzado la mano para ser considerada como aspirante a la candidatura presidencial en las próximas elecciones.