¿Cómo y cuándo se elegirá al nuevo gobernador de Jalisco?

La contienda electoral de Edomex y Coahuila 2023 significaron el preámbulo de las elecciones 2024 que se vivirán en México, pues no sólo se elegirá al nuevo presidente, también estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán se someterán a una votación que congregará a millones de personas.

Actualmente, Enrique Alfaro es el gobernador de Jalisco al obtener más de 44 mil votos de diferencia sobre su rival más cercano, Aristóteles Sandoval, en 2018 desbancó al PRI, quienes dominaron durante seis años.

¿Cuándo hay elecciones en Jalisco en 2024?

Se espera que durante las elecciones 2024 se tenga una alta participación ciudadana e incluso la mayor de la historia; el Partido Acción Nacional (PAN), Morena, Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo buscarán convencer a los ciudadanos de ser las mejores opciones en cada una de las entidades que tendrán cambios de gobierno.

En el caso de Jalisco, actualmente gobierna Enrique Alfaro, pero será el 2 de junio del 2024 cuando millones de ciudadanos se dirijan a las urnas electorales para elegir si se mantiene el partido político que actualmente domina o llega uno nuevo a las calles de Guadalajara.

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¿Cuándo entra en funciones el nuevo gobernador de Jalisco?

Luego de cinco años en el poder, el actual gobernador Enrique Alfaro está cerca de llegar al final de su mandato y darle espacio a un nuevo político; será el cinco de diciembre de 2024 cuando termine de manera oficial, pero ¿cuándo entra en funciones el nuevo titular? La constitución política del estado prevé que al otro día, es decir, seis de diciembre, tome protesta.

¿Qué partidos han gobernado en Jalisco durante los últimos años?

Los partidos políticos que han dominado Jalisco en los últimos años son tres, Morena, el PRI y el PAN, este último ha tenido mantiene una hegemonía, aunque en el último mandato la ciudadanía se inclinó por Movimiento Ciudadano (MC):

