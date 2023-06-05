Elecciones Edomex 2023: Sigue en vivo las últimas noticias sobre la jornada del domingo 4 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo de las elecciones Edomex 2023 que se llevan a cabo este domingo 4 de junio, donde las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez.

Minuto a minuto de las elecciones 2023 en Edomex en vivo

¿Cómo queda el mapa político de México tras triunfo de Delfina Gómez?

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

El PRI tenía tres estados, pero perdió la joya de la corona, aunque conserva Coahuila y Durango. Mientras que Movimiento Ciudadano gobierna en dos, Jalisco y Nuevo León, y el PES, Morelos; y el Partido Verde, en San Luis Potosí.

Claudia Sheinbaum felicita a Delfina Gómez

12:28 HORAS

"Salimos ganando todo el movimiento y todo México", expresó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo. Además, destacó que fue un día histórico, pues una mujer sería la gobernadora del Estado.

11:45 HORAS

Al corte de las 11:45 horas, el PREP es el siguiente:

Actas capturadas: 20,433 de 20,442 (99.9559%).

de 20,442 (99.9559%). Participación ciudadana: 49.8824%

11:15 HORAS

Al corte de las 11:15, el PREP marca lo siguiente:

Actas capturadas: 20,433 de 20,442 (99.9559%).

de 20,442 (99.9559%). Participación ciudadana: 49.8824%

10:56 HORAS

El canciller Marcelo Ebrard felicitó a Delfina Gómez por el triunfo en Estado de México.

Felicitaciones a Delfina y al Estado de México por el triunfo obtenido, se ha hecho historia. Precisiones sobre mi propuesta a la dirigencia de Morena. pic.twitter.com/NgtLJiIJfQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023

Alfredo del Mazo Maza ofrece un mensaje a medios de comunicación y reconoce el triunfo de Delfina Gómez

09:27 HORAS

"Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados, deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México", dijo Alfredo del Mazo Maza.

AMLO reconoce a virtuales ganadores en Edomex y Coahuila

Tras los resultados del PREP y conteo rápido en las elecciones 2023, beneficiando a la morenista Delfina Gómez y al priista Manolo Jiménez, el presidente AMLO reconoció el triunfo de ambos durante su conferencia matutina de este lunes 5 de junio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se comunicará en breve con Delfina Gómez y Manolo Jiménez, virtuales ganadores de elecciones para renovar gubernaturas de #Edomex y #Coahuila pic.twitter.com/huUkH5Wfbz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

¿Cómo va el PREP en las elecciones 2023 este lunes 5 de junio?

09:15 HORAS

De acuerdo con el PREP, hasta las 09:15 horas de este lunes 5 de junio, la candidata Alejandra del Moral obtiene 44.33% de los votos, mientras que la morenista Delfina Gómez 52.66%, lo cual indicaría una ventaja.

Actas capturadas: 20,351 de 20,442 (99.5548%).

de 20,442 (99.5548%). Participación ciudadana: 49.8670%

"Amor con amor se paga": Delfina Gómez en Plaza de los Mártires

23:11 HORAS

La morenista, Delfina Gómez, se presentó junto a su equipo en la Plaza de los Mártires para agradecerle a sus seguidores por el apoyo que mostraron a lo largo de la campaña y reiteró que todas las promesas que hicieron las llevará a cabo una vez que tome el poder; terminó su discurso con un "viva el Estado de México".

22:00 HORAS

El titular de la SEGOB, Adán Augusto, aplaudió la decisión tomada por el pueblo mexiquense, quienes votaron a favor de la transformación.

Tarde o temprano, el pueblo siempre triunfa. No es posible poner barreras a las grandes transformaciones sociales que todo un país demanda.



Enhorabuena al pueblo del Estado de México, y a nuestra querida compañera @delfinagomeza. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 5, 2023

21:53 HORAS

La morenista, Delfina Gómez, escribió en su cuenta de Twitter un reconocimiento para su contrincante, Alejandra del Moral, esto tras el mensaje que ofreció en conferencia de prensa en las últimas horas de domingo 4 de junio.

Saludamos a esta hora el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra Del Moral. El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el Estado de México de bienestar para todas y todos. #Edomex — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) June 5, 2023

Alfredo del Mazo reconoce la victoria de Delfina Gómez por la gubernatura del Edomex

21:36 HORAS

El actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, le deseó el mejor de los éxitos a Delfina Gómez tras los resultados proyectados por el conteo rápido.

"Hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la Maestra @delfinagomeza

por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México", externó.

"Delfina Gómez será la próxima gobernadora de Edomex", reconoce Alejandra del Moral

Alejandra del Moral, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD al gobierno del Estado de México, reconoció que los resultados preliminares de las elecciones 2023 no la favorecen frente a su contrincante, la morenista Delfina Gómez.

"El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses, reconozco a la ciudadanía por su participación", dijo la política originaria de Cuautitlán Izcalli en conferencia de prensa.

La candidata agradeció a los militantes y simpatizantes de los tres partidos que la respaldaron en los comicios.

"Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México", indicó Del Moral luego de que se publicaron los resultados del conteo rápido en Edomex.

Conteo rápido proyecta ventaja de Delfina Gómez en las elecciones Edomex 2023

Delfina Gómez, candidata de Morena, fue proyectada con una ventaja de menos del 10% sobre Alejandra del Moral, abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en las elecciones por la gubernatura.

Resultados del conteo rápido:

- Delfina Gómez: votación 52.1% al 54.2 %.

- Alejandra Del Moral: votación entre el 43% al 45.2%.



Marcelo Ebrad felicita a Delfina Gómez

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, felicitó a la abanderada de Morena en la contienda en el Estado de México.

"Un gran triunfo de la causa en la que militamos, muy gran y buena noticia para México y la 4a Transformación llega al Estado bajo tu conducción", escribió el canciller a través de Twitter.

Felicidades Delfina !! Un gran triunfo de la causa en la que militamos , muy gran y buena noticia para México, la 4a Transformación llega al Estado bajo tu conducción !! Fuerte abrazo !!! https://t.co/4xa07RQnUc — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023

"Delfina Gómez será gobernadora por nuestro movimiento": Claudia Sheinbaum a la aspirante de Morena

20:30 HORAS

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presumió el trabajo realizado por Delfina Gómez y aseguró que con ella continuará la Cuarta Transformación; agregó que es una "maestra que viene de abajo, que tiene convicción y ama a su estado".

Hoy una maestra que viene de abajo, que tiene convicción, que ama a su estado y a su pueblo que ha sabido despertar esperanza, ganó la gubernatura del Estado de México, @delfinagomeza será gobernadora por nuestro movimiento. México quiere que continúe la 4T. México quiere que la… pic.twitter.com/KmaQdHuIUu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 5, 2023

Delfina Gómez se declara ganadora en las elecciones Edomex 2023

18:44 HORAS

El Instituto Electoral del Estado de México le hizo un llamado a los mexiquenses para que esperen los resultados oficiales, pues reiteraron que los cómputos distritales se realizarán de forma ininterrumpida el próximo miércoles 7 de junio.

El Instituto Electoral del Estado de México hace un llamado a esperar resultados oficiales, recordando que los cómputos distritales se realizarán en forma ininterrumpida, a partir del 7 de junio. pic.twitter.com/G8YdjfJn2i — IEEM (@IEEM_MX) June 5, 2023

18:20 HORAS



Mediante su cuenta de Twitter, Delfina Gómez, se declaró ganadora del Edomex, esto tras ofrecer una conferencia de prensa junto a Mario Delgado, presidente de Morena.

¡Gracias a tu voto, la Cuarta Transformación llegará al #EdoMex! Es hora de comenzar esta historia de esperanza para nuestra tierra, una historia que hemos esperado mucho tiempo para escribirla, pero que ahora será una realidad. ¡Un mejor mañana nos espera! ¡Ganó el cambio!… pic.twitter.com/lbhT8W654A — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) June 5, 2023

"Ser la primera mujer en gobernar el Estado de México es una victoria", dice Delfina Gómez

18:15 HORAS

Defina Gómez tomó la palabra y resaltó que durante su campaña encontró corazones abiertos y enormes esperanzas en cada uno de los municipios que visitó, por lo que no olvidará las promesas que le realizó a los millones de mexiquenses.

"Mexiquenses, gracias, lo logramos (...) ser la primera mujer gobernadora de Morena es una gran noticia para nuestro pueblo, es una victoria de las mujeres que hemos luchado por años para que nuestros derechos se reconozcan", puntualizó Delfina Gómez.

“Ganamos la joya de la corona, el Estado de México”: Mario Delgado

18:07 HORAS

Mario Delgado salió en compañía de la maestra Delfina Gómez, para afirmar que la gente decidió un cambio, por lo que se mostró alegre; sin embargo, le pidió a los representantes de casillas no festejar hasta que terminen de contar los votos.

"Una batalla que duró casi un siglo, el pueblo del Estado de México decidió ponerle punto final para dar inicio a un cambio", Delgado.

Mario Delgado resaltó que en los últimos años han logrado ganar distintos estados de la República Mexicana, a lo que aseguró este domingo 4 de junio obtuvieron "la joya de la corona".

Mario Delgado asegura que Delfina Gómez es la ganadora por la gubernatura del Estado de México|Laura Casillas

Alejandra del Moral se declara ganadora en la gubernatura del Edomex

18:04 HORAS

La candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, se declaró ganadora durante una conferencia de prensa emitida junto a su equipo; le agradeció a los mexiquenses por decidir el futuro de las familias del estado.

Inicia el cierre de casillas en Edomex por las elecciones 2023

18:00 HORAS

Luego de una larga jornada electoral en el que participaron millones de persona se dio el cierre de casillas en los municipios del Edomex por las elecciones 2023.

17:50 HORAS

El senador Manuel Velasco compartió en sus redes sociales un mensaje para la aspirante de Morena; la consideró un ejemplo de lucha y perseverancia.

Muchas felicidades a la Maestra @delfinagomeza por su triunfo contundente que la convierte en la primera Gobernadora en la historia del Estado de México, ejemplo de lucha y perseverancia.

¡Lo mejor para las y los mexiquenses está por venir! pic.twitter.com/gF7wCIBC6U — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 4, 2023

INE responde con multas a políticos que violan la veda electoral

17:47 HORAS

Tras las consignas hechas por el diputado Idelfonso Guajardo respecto al posicionamiento de una de las aspirantes a la gubernatura del Edomex, el INE respondió con una serie de multas.

17:30 HORAS

La aspirante por la gubernatura del Edomex 2023, Delfina Gómez, se pronunció sobre la muerte del periodista mexicano, Ricardo Rocha, quien murió a los 73 años de edad por causas desconocidas.

Lamento profundamente el fallecimiento del comunicador Ricardo Rocha, quien durante muchos años se destacó en los medios de comunicación por su trabajo profesional. Envío mi más sincero pésame a su familia. — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) June 4, 2023

16:46 HORAS

Laura Casillas, reportera de FIA en Toluca, dio un resumen de lo vivido en las elecciones Edomex 2023. Asimismo, destacó que Delfina Gómez dará una conferencia y existe el rumor de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la acompañe.

¿Cómo verificar hechos en elecciones Edomex 2023?

Con el propósito de evitar caer en noticias falsas, el INE implementó Certeza 2023, una iniciativa que tiene como objetivo combatir la desinformación en redes sociales.

Jornada electoral en Edomex 2023 se mantiene tranquila

16:30 HORAS

Jaime Guerrero recuerda que falta 1 hora y media para el cierre de casillas, señala que se podrían romper las expectativas de participación de los mexiquenses, asimismo, indica que de acuerdo con las autoridades la jornada electoral se ha llevado con tranquilidad.

Detienen a seis personas por posibles delitos electorales en Edomex

16:18 HORAS

La Secretaría de Seguridad del Estado de México indicó que realizó el seguimiento de una denuncia al número de emergencias 911 y se dio la detención de seis personas por posibles delitos electorales. "Localizaron al interior del vehículo, propaganda electoral y documentos con logotipos del INE e IEEM".

#CuautitlánIzcalli | El seguimiento a una denuncia al número de #Emergencias 9️⃣1️⃣1️⃣ permitió que #PolicíasEstatales detuvieran a 6 personas por posibles delitos electorales.



Localizaron al interior del vehículo, propaganda electoral y documentos con logotipos del INE e IEEM. pic.twitter.com/CgqeepngUw — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) June 4, 2023

16:11 HORAS

Tras la muerte del comunicador Ricardo Rocha, la candidata Alejandra del Moral compartió algunas palabras.

Descanse en paz @RicardoRocha_MX, un gran comunicador y profesional de la noticia. Amigo personal a quien tuve gran cariño y admiración. Se nos fue un grande del periodismo mexicano. pic.twitter.com/sAFiMciCdw — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) June 4, 2023

15:54 HORAS

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, se pronuncia ante las elecciones 2023 y menciona que son la enésima prueba de la "legendaria capacidad organizativa de las autoridades electorales".

¿Es seguro subir foto de mi pulgar después de votar?

Cabe destacar que a pesar de que muchos consideran que esto podría ser un riesgo para la identidad, ni el INE y otras autoridades electorales han señalado que esto podría ocurrir, por lo que es preferible que la población lo decida.

12, 200 elementos fueron desplegados en Edomex para salvaguardar elecciones 2023

Cabe recordar que para salvaguardar las elecciones Edomex 2023, fueron desplegados más de 12 mil policías.

14:51 HORAS

Con corte a las 14:51 horas, el INE informó que en el Edomex y Coahuila se instalaron el 100% de las casillas electorales, solamente una no se instaló en Edomex.

Detienen a mujer por presuntamente comprar votos a favor de Morena

14:45 HORAS

Con corte a las 14:45 horas se han presentado algunos delitos electorales como la detención del alcalde de Chucándiro, Michoacán en Edomex en posesión de propaganda, armas y dinero en efectivo a favor de la candidata Morenista, Delfina Gómez. Además de una mujer en Los Reyes, La Paz, tras ser señalada de comprar votos.

14:41 HORAS

La consejera Daniella Durán, del IEEM, conversó con Fuerza Informativa Azteca acerca del desarrollo de la jornada electoral en las elecciones Edomex 2023.

La Consejera @DaniellaDuranc1 conversa con @AztecaNoticias sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 2023 🗳️ en el Estado de México. pic.twitter.com/5JgddULkzs — IEEM (@IEEM_MX) June 4, 2023

14:23 HORAS

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica que el

Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no genera boletas de reporte electoral, por lo que pide no seguir ni compartir fake news.

❌INFORMACIÓN FALSA❌

La #SSPC informa que el Centro Nacional de Inteligencia #CNI no genera "boletas de reporte electoral" y no da seguimiento a resultados de ningún proceso electoral.#NoTeDejesEngañar#FakeNews pic.twitter.com/XuKyKCBzHS — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 4, 2023

¿Es delito subir fotografía de la boleta electoral en elecciones 2023?

Tras haber votado, diversos ciudadanos han compartido fotografías de su boleta electoral tachada, ante esto, puede surgir la duda de si esto se trata de un delito electoral. Si las personas eligen compartir su preferencia, no se trata de un delito; sin embargo, es importante tomar en cuenta cuando grupos más grandes lo hacen.

14:00 HORAS

Jaime Guerrero recuerda que el INE dará un recuento rápido a las 22:00 horas.

Denuncian supuesta compra de votos por parte de Morena en Edomex

14:29 HORAS

La diputada del PRI, Cynthia López, denuncia compra de votos en Edomex.

13:47 HORAS

La consejera electoral presidenta del IEEM, Amalia Pulido, compartió una fotografía tras haber votado.

Hoy ejercí mis derechos ciudadanos. Voté. Lo hice pensando en aquellas generaciones de mujeres a quienes no se les reconocía en el pasado ese derecho. Recordé la lucha de las sufragistas.

No dejes de hacerlo. Ejerce tu derecho al sufragio libre. #MiEstadoMiElección… pic.twitter.com/BSoU9Piq8j — amalia pulido (@pulido_amalia) June 4, 2023

Alejandra del Moral se reúne con dirigentes del PRI, PAN y PRD

13:39 HORAS

La candidata Alejandra del Moral se reunió con los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro "Alito" Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente.

¿A qué hora darán a conocer los resultados de las elecciones 2023?

IMPORTANTE

Se prevé que cerca de las 22:00 horas se dé a conocer el resultado del conteo rápido con la muestra de 700 casillas.

13:16 HORAS

En la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral del IEEM, los consejeros reportaron que el principal incidente que ha ocurrido en el marco de las elecciones Edomex 2023, es que no se instalaron adecuadamente algunas urnas; sin embargo, se actuó de manera rápida y efectiva.

¿Qué pasa si se terminan las boletas electorales en las casillas especiales?

13:13 HORAS

Es importante recordar que en las casillas especiales solo hay mil boletas electorales, dando preferencia a aquellos que no se pueden trasladar a la urna que le corresponde; sin embargo, se prevé que se puedan terminar, ¿qué pasa si ocurre esto?

Jornada electoral va a la mitad, quedan cinco horas para salir a votar

IMPORTANTE

La jornada electoral se encuentra a la mitad, pues solo quedan 5 horas para que los mexiquenses puedan salir a votar, con el cierre de casillas a las 18:00 horas.

13:00 HORAS

En la casilla especial de Toluca hay hasta 1 kilómetro de fila para que los mexiquenses emitan su voto.

12:49 HORAS

El IEEM resguarda los 812 votos postales, que se recibieron desde el extranjero, en la bodega electoral, posteriormente, se abrirán a las 16:30 horas para comenzar con el escrutinio y cómputo.

12:45 HORAS

Con altas temperaturas en el Edomex, de hasta 30° centígrados, los mexiquenses siguen saliendo a votar.

12:31 HORAS

Enrique Vargas Del Villar, coordinador nacional de Diputados y Diputadas Locales del Partido Acción Nacional (PAN) acudió a votar junto a su esposa en la primaria Ignacio Allende.

Con responsabilidad y convicción acudí a ejercer mi derecho al voto y a participar en la fiesta de la democracia.



Recuerda que nuestro voto, libre e informado, fortalece al Estado de México. pic.twitter.com/2zi9p9vEUv — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) June 4, 2023

12:19 HORAS

Eruviel Ávila, senador y exgobernador del Edomex emitió su voto para alegir a la nueva gobernadora de la entidad. Eso, en la casilla ubicada en el Instituto Cultural Azteca en Ciudad Azteca, Ecatepec.

Acudí con mi hijo Juan Pablo a votar. Hoy es un gran día para nuestro querido #Edoméx. Confío que viviremos una jornada electoral con paz y civilidad política. pic.twitter.com/cmhEi12u8B — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) June 4, 2023

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, da a conocer que hay 99% de las urnas instaladas

12:12 HORAS

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei indica que hay un 99% de las urnas instaladas en el Estado de México, esto, a través de un mensaje en vivo de la mesa de seguimiento para las elecciones 2023.

IMPORTANTE

María Elena García, corresponsal del consulado general de México en Los Ángeles, Estados Unidos, menciona que hay dudas de cómo se emite el voto electrónico.

#EU | Al Consulado de México en Los Ángeles, una de las cuatro sedes en las que hoy los mexicanos pueden emitir su voto, se han presentado al menos 25 personas.



Debes contar con tu #credencial y registrarte para emitir tu #sufragio.



Los detalles con María Elena García. pic.twitter.com/lbzWbW99W1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

12:10 HORAS

Daniel de Rosas, reportero de FIA en Cuautitlán Izcalli, indica que conforme ha transcurrido el día hay menos personas votando en el municipio.

#Elecciones2023 | Desde #Cuautitlán Izcalli, ciudadanos acuden a votar y en las casillas los reubican a otra, por lo que piden que exista mayor claridad sobre la #información para ejercer su derecho al #voto.@danielderosastv con la información.#LaFuerzaDeTuVoto. pic.twitter.com/r2mzTcdlZn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

12:03 HORAS

Irving Pineda, reportero de FIA ubicado en Ecatepec, menciona que la mayoría de gente que se ha acercado a las casillas son de mayor edad, además de los jóvenes que por primera vez participan en la jornada.

#Elecciones2023 | Desde Neza, Edomex, se reporta una baja afluencia de #votantes.



La mayoría han sido hombres y muchos adultos mayores.

Recuerda que las casillas se cierran a las 18:00 horas.#LaFuerzaDeTuVoto

El reporte de @IrvingPineda para #FIA. pic.twitter.com/xEOSVCmNX6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

Reportan fila de hasta 5 horas para poder votar en Metepec en elecciones Edomex 2023

12:00 HORAS

Jaime Guerrero, reportero de FIA en Metepec, informa cómo se encuentra la casilla especial; una larga espera para poder votar. Hasta 5 horas de espera para que los mexiquenses puedan emitir su sufragio.

#Elecciones2023 | #Autoridades electorales reportan que el 100% de las casillas fueron instaladas en el #Edomex.



Ciudadanos afirman que han tardado hasta cinco horas en poder emitir el #voto en las casillas especiales.@Jaime_Guerrero con la información.#LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/AK1imzYsdd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

11:51 HORAS

Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI, desea éxito a las y los mexiquenses y coahuilenses que participarán en la jornada electoral; pide no olvidar proteger la información personal.

¿Cómo ubicar la casilla para votar en elecciones 2023?

IMPORTANTE

Recuerda el paso a paso para saber en qué casilla te toca votar en el marco de las elecciones Edomex 2023.

11:35 HORAS

Desde la primera hora de este domingo 4 de junio, varias personas comenzaron a formarse para emitir su voto, misma que sigue; en algunos municipios el tiempo de espera es de 30 minutos.

11:26 HORAS

Higinio Martínez, coordinador de campaña de Delfina Gómez, emitió su voto después de haber acompañado a la morenista, esto lo compartió a través de su cuenta de Twitter.

Este domingo que será histórico para el #EstadoDeMéxico acompañé a las 8 de la mañana a la maestra @delfinagomeza a votar en su casilla. Más tarde fui hacer lo mismo, votar en la que me corresponde y cumplir con mi deber cívico.

¡Estoy seguro de que #Texcoco volverá a ser… pic.twitter.com/hxvTRc7MTE — Higinio Martínez (@higinio_mtz) June 4, 2023

11:14 HORAS

La consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Vaquera, emitió su voto para las elecciones Edomex 2023.

10:56 HORAS

Reportan una baja afluencia de votantes en zona norte de Nezahualcóyotl, Edomex. Al corte de las 10:32 horas, de acuerdo con el INE, se han instalado 19 mil 533 casillas, es decir, se ha cubierto un 96.61% del total.

Alfredo del Mazo Maza acude a votar en Huixquilucan

10:25 HORAS

El actual gobernador de Edomex, Alfredo del Mazo Maza, acudió a votar en Huixquilucan en el marco de las elecciones 2023.

Reportan retrasos en instalación de casillas en Edomex

10:12 HORAS

Jaime Guerrero, reportero de FIA, cuenta que en Edomex hay retrasos en la mayoría de las casillas. Algunos funcionarios de casilla no llegaron y se tuvo que elegir a ciudadanos de la fila para poder agilizar la instalación de estas.

#Elecciones2023 | En #Edomex se fijaron más de 20 mil #casillas y el retraso en la apertura es la mayor incidencia hasta el momento.



Algunos funcionarios incluso no llegaron; se tuvo que elegir a #ciudadanos de la fila para ayudar.@Jaime_Guerrero nos cuenta.#LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/teK8Ghs8gU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

09:49 HORAS

Alejandra del Moral vota por medio de la urna electrónica. Conoce el paso a paso para emitir el voto de esta manera.

#Elecciones2023 | La candidata a gobernadora de #Edomex, @AlejandraDMV, acudió a emitir su #voto desde temprano, a #Cuautitlán Izcalli.



Al salir, se dijo entusiasmada de ver la cantidad de gente que ha acudido a ejercer su derecho.#LaFuerzaDeTuVoto https://t.co/OjIIxOtxhE pic.twitter.com/KchzFMFAdS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza acude a votar en Cuautitlán Izcalli

09:39 HORAS

La candidata Alejandra del Moral acude a emitir su voto en Cuautitlán, Izcalli, Escuela Preparatoria Oficial Número 163, de donde es originaria. Fue acompañada por su esposo Mariano González.

La casilla especial ubicada en Metepec, Edomex, recibe a cientos de personas tras el arranque de las Elecciones Edomex 2023.

Detienen al exalcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Nuñez por tener propaganda electoral de Morena

ÚLTIMA HORA

Detienen al exalcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Nuñez Anaya. Pertenece a Morena y fue sorprendido con propaganda electoral a favor de Delfina Gómez. Cabe recordar que esto es considerado como un delito, puesto que está vigente la veda electoral.

#IMPORTANTE | Detienen al exalcalde de Cuautitlán, Izcalli Ricardo Nuñez Anaya @RicardoNAyala1.



Pertenece a @PartidoMorenaMx y fue sorprendido con propaganda electoral a favor de @delfinagomeza. pic.twitter.com/h2Io7dmhcF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

09:25 HORAS

Delfina Gómez escribió a través de su cuenta de Twitter que se encuentra muy contenta de haber votado y reconoció el trabajo de las autoridades electorales.

¡Buenos días a todas, todos y todes! Estoy muy contenta de haber ejercido mi derecho a votar. Quiero reconocer el trabajo de las autoridades electorales y de las y los representantes de casilla, qué gusto ver tanta participación del Pueblo #mexiquense. ¡Hoy será un gran día! pic.twitter.com/exb1wcSZpb — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) June 4, 2023

9:17 HORAS

El canciller Marcelo Ebrard compartió una fotografía de cómo luce el consulado en Chicago, Estados Unidos, donde mexicanos podrán ejercer su derecho de votar.

Votación en el consulado en Chicago , Estados Unidos. pic.twitter.com/TsSmxIREzG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 4, 2023

9:02 HORAS

La candidata Alejandra del Moral indica que hoy es un día sumamente importante para el Estado de México, esto, a través de un video de Twitter. Previo a salir a votar, cerca de las 9:30 horas, la candidata por la coalición PRI, PAN, PRD y PVEM compartió una fotografía junto a su esposo y sus dos bebés.

08:30 HORAS

Reportan que la instalación de la casilla en la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Edomex, va con retraso.

Delfina Gómez, candidata de Morena, acude a emitir su voto en Texcoco

08:25 HORAS

Seguidores de la candidata morenista, Delfina Gómez, la siguen desde su domicilio a la casilla donde emitirá su voto. Esto ocurrirá en la secundaria 130 Nezahualcóyotl en Texcoco.

#Elecciones2023 | La candidata @delfinagomeza se presenta en la casilla que le corresponde para emitir su #voto.



Rodeada de seguidores y porras, ingresó al recinto sin mayores problemas.#LaFuerzaDetuVoto pic.twitter.com/PTL2UZSJD4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

"Muy contenta y muy agradecida", fueron algunas de las palabras de Delfina Gómez, además, invitó a las personas a que salgan a votar. La morenista informó que en caso de ganar las elecciones Edomex 2023, celebrará en Toluca, pero después regresará a festejar a Texcoco.

Delfina Gómez vota en Texoco

8:17 HORAS

Desde temprana hora, decenas de mexiquenses están formados. Ecatepec recibirá aproximadamente 1 millón de votos.

Comienza la jornada electoral para elegir a la primera gobernadora del Estado de México en 2023

8:00 HORAS

¡Comienza la jornada electoral! Las casillas se encuentran abiertas para que más de 15 millones de mexiquenses salgan a votar.

¿A qué hora abren y cierran las casillas para votar en las elecciones 2023 en Edomex?

Las casillas para votar este domingo 4 de junio, en el marco de las elecciones 2023, abrirán en punto de las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas. Cabe destacar que si las personas se encuentran en la fila hasta antes del cierre de casillas, todavía podrán emitir su voto por cualquier de las dos candidatas.

¿Cómo ubicar mi casilla para votar este domingo 4 de junio?

Para ubicar la casilla para votar en las elecciones Edomex 2023 se pueden seguir tres sencillos pasos:



Ubicar la sección

Ir a la página oficial de ubica tu casilla,

El resultado arrojará la casilla más cercana al domicilio para poder emitir el voto.

¿A qué hora salen hoy los resultados de las elecciones en el Estado de México 2023?

Los resultados de las elecciones Edomex 2023 los dará a conocer el Tribunal Electoral, encargado de dar al gobernador de Coahuila y en Edomex a la gobernadora, o en caso más extremo, de anular la votación; sin embargo, se contarán con dos instrumentos para contar los votos y conocer resultados preliminares mediante:



¿Por qué son importantes las elecciones 2023 en Edomex?

Las elecciones en Edomex 2023 son desde ya de suma importancia, pues serán las más grandes hasta este momento, con más de 15 millones de votantes; asimismo, será la primera vez que una mujer gobierne la entidad.

En caso de que gane Morena, se terminaría con más de 90 años del PRI en el poder mexiquense y, por otro lado, si gana la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, sería la primera vez que el tricolor gane en unos comicios yendo en alianza.