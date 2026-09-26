22 menores dieron a luz cada día en México en 2025: las cifras del embarazo infantil

Las cifras del embarazo infantil en México revelaron que en 2025 hubo más de 7 mil niñas que se convirtieron en madres cuando tenían entre 10 y 14 años.

Estas cifras corresponden a datos publicados por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del gobierno federal.

22 menores dieron a luz por día en México

De acuerdo con el reporte de las autoridades, 7 mil 887 niñas fueron madres en México el año pasado, lo que significa que, en promedio, cada día 22 niñas dieron a luz.

"En 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en México. 22 niñas cada día. 22 infancias interrumpidas cada día", informó el SIPINNA.

Casi la mitad de mamás menores solo tenían la primaria

En el país, entre 2018 y 2025, la situación de estos nacimientos disminuyó 24.9 por ciento, pero la cifra aún es una señal de emergencia.

Mientras que en 2024, el 53.8 por ciento de niñas vivía en ciudades y casi la mitad solo tenía la primaria como nivel de escolaridad.

🚨 7 mil 887 niñas fueron madres en México durante 2025.



Esto significa que, en promedio, cada día 22 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz.



Frente a esta realidad, el SIPINNA y los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de todo México presentamos el… pic.twitter.com/a7Dq5z2EH9 — Sipinna (@SIPINNA_MX) September 26, 2026

Violación sexual, el delito detrás del embarazo infantil

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes señaló al embarazo de niñas menores como violación sexual, "una de las violencias estructurales más destructivas que existen".

"En México no existen niñas madres. Existen niñas víctimas de violencia sexual cuyos derechos no fueron protegidos oportunamente", señaló el SIPINNA.

El delito de violación sexual contra una persona menor de edad se castiga, de acuerdo con el artículo 265 del Código Penal Federal, con una pena que va de 8 a 30 años de prisión.

Al respecto, manifestó que en algunos municipios este tipo de prácticas se toleran por concepciones patriarcales y patrimonialistas de las hijas.

"Niñas son convertidas en madres en contra de su voluntad. Son violencias inaceptables, violatorias de derechos fundamentales", externó.