Sí hubo denuncia por abuso a adolescente: Fiscalía CDMX sobre el profesor Alberto Jasso; esto pasará con la acusación

Luego de que hace unos días se diera a conocer el caso de un profesor que se quitó la vida en el Estado de México (Alberto Jasso) luego de subir un video en el que señalaba que lo habían acusado de abuso sexual, la fiscal de la Ciudad de México Bertha Alcalde confirmó que la fiscalía capitalina si recibió una denuncia por presunto abuso sexual contra una adolescente.

La fiscalía de la ciudad de México confirmó el día de hoy que si se recibió una denuncia por parte de una adolescente en la que señalaba a una persona como probable responsable de abuso sexual.

Debido a que el caso no se había judicializado hasta antes del fallecimiento del profesor Alberto Jasso, se dio conocer que el proceso legal con respecto a esa persona debe ser concluido o archivado de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A pesar del cierre formal del proceso en contra del imputado por fallecimiento, las autoridades mantendrán contacto con las víctimas para determinar si existen otros hechos o líneas que requieran continuar en investigación.

¿Quién era Alberto Jasso, profesor que se quitó la vida tras denuncia de abuso contra un adolescente?

El hombre dejo un video en el que dijo ser profesor por alrededor de 25 años en el IEMS, él aseguró que también había trabajado casi una década en preparatorias del Estado de México.

En el video que dura varios minutos el profesor señaló a una adolescente que lo había acusado de presunto abuso sexual. En dicho video el hombre mostró tanto el rostro como el nombre de la joven que lo había denunciado.

Ante esto el profesor negó rotundamente haber cometido el abuso sexual en contra de la menor así como el haberle realizado tocamientos indebidos en varias ocasiones en jornadas escolares tal como supuestamente lo había señalado la adolescente.

Muert3 de profesor del #IEMS tras acusación reabre debate sobre el debido proceso



Tras ser señalado de un caso de abus0 por una estudiante del IEMS, el profesor Alberto Israel Jasso Cruz tomó una dura decisión para evitar el proceso, reiterando previamente su inocencia.



El caso… pic.twitter.com/6MKTEif4oJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

Aunque el profesor insistió en el video en decir que él no había cometido dichos actos optó por quitarse la vida antes de qué se judicializara la denuncia para así poder lograr que ambas partes pudieran exponer su verdad.

Este caso ha causado revuelo en redes sociales puesto que hay quienes señalan como víctima al profesor porque al final él decidió quitarse la vida y por otro lado quienes defienden la denuncia de la menor y expresan su molestia luego de que el profesor mostrará los datos personales de una menor de edad que lo había denunciado por abuso.