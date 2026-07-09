Ajustan la ley para castigar el embarazo infantil: estado donde aplicará

El embarazo infantil en el país ha llevado a que las autoridades tomen una decisión que cambia la forma de castigarlo en Oaxaca, donde los legisladores aprobaron una reforma para reconocerlo como una modalidad de violencia sexual.

En dicho estado, como en otras partes del país, se han registrado casos donde personas menores de edad quedan embarazadas tras ser víctimas de violación.

¿Qué aprobó Oaxaca sobre el embarazo infantil?

Los diputados aprobaron con 28 votos a favor, un dictamen con proyecto de decreto para adicionar a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para el Estado de Oaxaca.

Con ello se establece que el embarazo en niñas menores de 14 años de edad será legalmente considerado como una modalidad de violencia sexual.

Gestación en a temprana edad será agresión sexual

El dictamen argumenta que el embarazo infantil no puede ser catalogado como un hecho aislado o una mera problemática de salud pública, sino como una manifestación directa de relaciones desiguales de poder, abuso y coerción.

"La gestación a tan temprana edad, indica el documento, constituye un indicio objetivo de agresión sexual, debido a que las niñas en este rango etario carecen de la capacidad jurídica y las condiciones para emitir un consentimiento válido en materia sexual", explicó el Congreso de Oaxaca.

¿Cómo podría ser castigado el embarazo infantil?

La iniciativa fue promovida por la diputada de Morena, Jimena Yamil Arroyo Juárez. "El embarazo infantil no debe ser normalizado, es un indicio de violencia sexual y debe ser atendido como tal”, señaló la legisladora.

La reforma que aprobó el congreso sobre el embarazo infantil no representa que se haya creado un nuevo delito o nuevas condenas, sino que se reconoció como una modalidad de violencia sexual dentro de la ley.

Si el embarazo infantil deriva de un delito sexual, las sanciones que se aplicarán serán las previstas en el Código Penal de acuerdo con el delito, como violación o abuso sexual.

Quien cometa violación contra una persona menor de doce años de edad, aun cuando se hubiere obtenido su consentimiento, sea cual fuere su sexo, se aplicará una pena de diecisiete a veintisiete años de prisión y multa de mil seiscientos a dos mil cien el valor de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con el Artículo 247 del Código Penal del estado.