Él era Emerson Rey, influencer asesinado junto a su padre en Guerrero

El influencer Emerson Rey y su padre murieron el lunes 14 de septiembre de 2026 en Tenexpa, localidad del municipio de Técpan de Galeana, en la región Costa Grande de Guerrero.

Qué se sabe sobre el ataque armado a Emerson Rey y su padre en Técpan

La agresión a balazos ocurrió alrededor de las 14:00 horas, minutos después de que ambos salieran de las instalaciones del Ministerio Público de la zona. De acuerdo con los reportes, los dos caminaban por la vía pública cuando sujetos armados los interceptaron y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al sitio para realizar las acciones correspondientes y acordonar el área. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el móvil del ataque ni sobre personas detenidas por estos hechos.

Tras el ataque, uno de los hermanos de Emerson Rey difundió un video en redes sociales en el que confirmó la muerte del influencer y su padre, y responsabilizó a dos personas por el asesinato de sus familiares.

¿Quién era Emerson Rey, el influencer asesinado en Guerrero?

El creador de contenido tenía presencia principalmente en Facebook, donde administraba una página dedicada a difundir información sobre actividades culturales, eventos deportivos, festividades y sitios turísticos de la Costa Grande de Guerrero.

La página de Emerson Rey tenía la intención de promocionar rutas turísticas, guías para llegar a diversos destinos, así como brindar cobertura a eventos de las diversas comunidades de Técpan de Galeana.

Antecedentes de violencia contra creadores de contenido en Mexico

El asesinato de Emerson Rey ocurre poco más de dos meses después del homicidio de Alex Serna, otro creador de contenido y ambientalista de la Costa Grande de Guerrero.

Además, Emerson Rey es señalado como el segundo influencer asesinado en México en menos de una semana, ya que el pasado 10 de septiembre, el influencer conocido como “El Piturris” fue atacado a balazos mientras se encontraba en una taquería de Sonora.