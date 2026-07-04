Hallan sin vida al ambientalista Alex Serna en Guerrero; desapareció desde el 20 de junio

La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG) confirmó el hallazgo del cuerpo del activista Manuel Alejandro Mora Serna, mejor conocido en redes sociales como "Alex Serna" por su activismo en redes sociales. Algunas versiones no oficiales aseguran que el cuerpo fue encontrado desde el pasado 22 de junio del 2026 dentro de un tambo en el tramo carretero de las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco en Petatlán tras desaparecer el 20 de junio en Zihuatanejo de Azueta.

La desaparición ocurrió el mismo día que publicó un video denunciando la operación ilegal y la extracción irregular de agua de parte de una deshidratadora de mango en la comunidad de La Saladita y Llanos Temalhuacan, en La Unión, municipio pegado a Zihuatanejo, propiedad de un empresario extranjero, Frank Thomas Cruz.

Cabe destacar que meses antes ya había documentado amenazas en su contra por evidenciar esta corrupción inmobiliaria, ya que la deshidratadora opera desde el 2017 sin permisos ambientales y utiliza sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Comisión de Derechos Humanos exige investigar el caso de Alex Serna

A través de sus redes sociales la CDHEG lamento el fallecimiento del también periodista, pero exigió justicia y esclarecimiento de los hechos, llamando formalmente a las autoridades y a las fiscalías de los tres niveles de gobierno, cabe destacar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero (CEBP) emitió una alerta oficial de localización mediante la ficha 346-2026 días después de que se perdió el contacto con él.

Asimismo, ha sido la única dependencia que ha reconocido el fallecimiento de Alex Serna, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) no emitió ningún tipo de información oficial sobre la investigación.

¿Qué le pasó a Alex Serna?

El cuerpo de Alex Serna fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo, donde se encontraba como no identificado, y según el personal del sitio, estaba en estado de descomposición y con señales de tortura. Asimismo, era uno de los pocos comunicadores que criticaba la distribución del agua que beneficiaba a cierto grupo de empresarios.