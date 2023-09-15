Niña muere atragantada con un pedazo de carne en una escuela de Colombia

Una tragedia se vivió en una escuela de Cundinamarca, Bogotá, Colombia, donde una niña de seis años murió atragantada con su comida durante el recreo, sin que los profesores pudieran ayudarla para salvarle la vida.

La Secretaría de Educación local dio la lamentable noticia mediante un comunicado, en el que explicó que la muerte de la estudiante se debió a una “obstrucción en la vía aérea por alimento”.

Medios locales detallaron que la menor consumió un pedazo de carne que “no estaba en óptimas condiciones para ser ingerida”, lo que causó el atragantamiento.

Según los medios colombianos, el personal de la escuela no tenía el entrenamiento adecuado para brindarle apoyo a la niña mientras se estaba ahogando, lo que derivó en la muerte de la menor de seis años.

Padres piden justicia por la muerte de la menor

La madre de la niña exigió a la autoridades justicia tras la muerte de la menor y narró cómo se enteró de lo que había pasado en la escuela.

"Me llamaron a las 11:00 a.m. para decirme que mi hija se estaba ahogando. Yo llego al colegio y la encuentro tirada. Yo la vi como moradita; le hablé, pero no reaccionaba", comentó la mujer identificada como Bleidy Bermúdez, madre de la niña.

Aunque la menor fue trasladada de emergencia a un hospital, al llegar, los médicos solo pudieron confirmar el deceso de la pequeña.