Precio de la gasolina HOY 27 de marzo en México: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

Para muchos mexicanos, desde este viernes 27 de marzo de 2026 inician las vacaciones de Semana Santa, por lo que es un día marcado en rojo en el calendario de millones de estudiantes y familias mexicanas. A partir de esta tarde, las principales carreteras empiezan a tener afluencia, por lo que revisar el precio de la gasolina es clave.

Ante este panorama, el peor error logístico que puede cometer un conductor es dejar la recarga de combustible para las estaciones de servicio ubicadas en plena autopista.

Para que tus vacaciones inicien con el pie derecho y tu dinero rinda kilómetros extra, Azteca Noticias te trae el reporte actualizado con los precios promedio a nivel nacional y en las metrópolis clave, basándonos en los tabuladores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 27 de marzo de 2026?

En este arranque vacacional, los precios promedio a nivel nacional registran la siguiente estructura para el consumidor:



Gasolina Regular (Magna): El combustible más utilizado por el parque vehicular nacional promedia hoy $23.61 pesos por litro.

El combustible más utilizado por el parque vehicular nacional promedia hoy por litro. Gasolina Premium: Para motores que exigen mayor octanaje y desempeño en carretera, el promedio es de $27.79 pesos por litro.

Para motores que exigen mayor octanaje y desempeño en carretera, el promedio es de por litro. Diésel: El motor del transporte de carga y autobuses turísticos se cotiza en $28.72 pesos por litro promedio.

El costo oculto: ¿Cuánto pagamos los mexicanos por el subsidio al IEPS?

Es vital entender que el precio que observas en la bomba no refleja el costo real del combustible en este momento. Debido a la reciente escalada de los precios internacionales del petróleo, se reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la semana del 21 al 27 de marzo, los combustibles reciben los siguientes descuentos impositivos:



Magna: 24.08% de estímulo (el erario deja de cobrar 1.61 pesos por litro).

24.08% de estímulo (el erario deja de cobrar 1.61 pesos por litro). Premium: 7.47% de estímulo (0.42 pesos por litro).

7.47% de estímulo (0.42 pesos por litro). Diésel: 61.80% de estímulo (4.55 pesos por litro).

Aunque este mecanismo contiene el precio de venta al público en las gasolineras, representa una carga financiera mayúscula para el país. Estimaciones financieras basadas en el consumo nacional diario señalan que este subsidio le cuesta a las finanzas públicas millones de pesos diarios en recaudación perdida.

Es decir, son recursos que nos cuestan a todos los mexicanos y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deja de percibir, limitando el presupuesto disponible para otros rubros prioritarios de la nación.

Hoy es viernes 27 de marzo de 2026, un día marcado en rojo en el calendario de millones de estudiantes y familias mexicanas, pues arranca oficialmente el periodo de descanso de Semana Santa|X.

Precios de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

Antes de abandonar la ciudad, revisa cómo están los costos de venta al público en tu localidad:



Ciudad de México (CDMX): En medio del tráfico de salida, la Regular promedia los $23.81 pesos . La Premium exige una inversión de $28.16 pesos , mientras que el Diésel está en $28.54 pesos .

En medio del tráfico de salida, la promedia los . La exige una inversión de , mientras que el está en . Estado de México (Edomex): En las vías conurbadas que conectan a las autopistas, la Regular cotiza en $23.67 pesos , la Premium en $27.44 pesos y el Diésel está en $28.24 pesos .

En las vías conurbadas que conectan a las autopistas, la cotiza en , la en y el está en . Jalisco: Para los tapatíos que van hacia la costa, la Regular se vende en $24.00 pesos , la Premium en $28.63 pesos y el Diésel está en $28.66 pesos .

Para los tapatíos que van hacia la costa, la se vende en , la en y el está en . Nuevo León: En la salida de Monterrey, la Regular marca $24.00 pesos, pero la Premium se mantiene alta en la región con $28.26 pesos y el Diésel está en $28.09 pesos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque para salir a carretera?

Para dimensionar el gasto real de este fin de semana: si vas al volante de una SUV compacta con alrededor de 45 litros el tanque y necesitas llenar el tanque desde cero, el costo total con gasolina Regular rondará los $1,071.45 pesos. Un pequeño cambio de estación en la misma colonia puede ahorrarte lo suficiente para pagar una caseta extra.

Recomendación: Antes de tomar la autopista, revisa los niveles de líquidos de tu motor y la presión de las llantas. Un auto en óptimas condiciones no solo garantiza la seguridad de tu familia, sino que optimiza el consumo de gasolina a altas velocidades, aprovechando al máximo cada gota por la que ya pagaste.

