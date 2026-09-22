¿Cómo se clasifican las categorías de los huracanes? Esto determina la fuerza de fenómenos como el huracán “Polo”

Cada vez que se forma un ciclón en las costas del México escuchamos hablar de las categorías de intensidad, como ocurre actualmente con el huracán "Polo". Pero, ¿sabes realmente qué significa que un fenómeno sea categoría 1 o llegue a la 5?

Esta clasificación usa una escala oficial para evaluar la potencia de los vientos y prevenir a la población.

¿Cómo se clasifican y qué daños causa cada nivel?

¿Qué es la escala Saffir-Simpson?

Esta herramienta fue diseñada por el ingeniero Herb Saffir y el meteorólogo Bob Simpson para medir la intensidad de un huracán basándose en la velocidad máxima de sus vientos sostenidos.

Se divide en cinco niveles: los de categoría 1 y 2 son considerados peligrosos, la categoría 3 a la 5 se catalogan como huracanes mayores por su alto poder de destrucción.

¿Qué significa que un huracán alcance la categoría 1 o 2?

Que un huracán alcance la categoría 1 o 2 significa que tendrá vientos de estas velocidades:



Categoría 1, 119 a 153 km/h: Provoca daños menores en techos, caída de ramas grandes y fallas eléctricas de corta duración.



Provoca daños menores en techos, caída de ramas grandes y fallas eléctricas de corta duración. Categoría 2, 154 a 177 km/h: Causa daños importantes en viviendas, derriba árboles desde la raíz y genera apagones que pueden durar varios días o semanas.

El #HuracánPolo se intensificó a categoría 5 en el Pacífico mexicano.



A las 06:00 h se localizó a 314 km al suroeste de Acapulco, Gro., con vientos de 255 km/h y rachas de 315 km/h. Se desplaza hacia el este a 9 km/h.



Se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas, vientos y… pic.twitter.com/qBTWEcR3Sh — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 22, 2026

¿Qué significa que un huracán alcance la categoría 3, 4 o 5?

A partir del nivel 3 el impacto a casas y estructuras es más severo.



Categoría 3, 178 a 208 km/h: Deja casas con daños estructurales graves y destruye el servicio de agua y luz por semanas.



Deja casas con daños estructurales graves y destruye el servicio de agua y luz por semanas. Categoría 4 y 5, más de 209 km/h: Tienen vientos catastróficos que derriban muros, destruyen techos por completo y dejan zonas inhabitables por meses.

¿Qué no mide la escala de huracanes?

Aunque la escala Saffir-Simpson clasifica los vientos, los especialistas aclaran que no mide otros peligros mortales como las marea, las lluvias intensas que provocan inundaciones o que se formen tornados.

Un huracán categoría 1 también representa un riesgo serio.

¿Por qué es importante saber la categoría de un huracán?

Conocer la categoría de un ciclón permite a las comunidades prepararse a tiempo y acudir a refugios si es necesario.

¿El huracán "Polo" llegará a la categoría 6?

El huracán "Polo" alcanzó rápidamente la categoría 5 por la temperatura del mar, que llegó a los 32 grados Celsius, funcionando como combustible.

Este tipo de intensificaciones tan rápidas hace que los vientos superen por mucho los límites habituales del nivel 5, por lo que especialistas evalúan la posibilidad de que en un futuro exista una categoría 6 para medir eventos de esta magnitud.