Edomex: Familia es atacada a balazos en Toluca por una expareja, quien sigue libre

Sigue la conmoción en el Estado de México (Edomex) por un brutal ataque a balazos en un domicilio del municipio de Toluca, en donde las víctimas fueron una mujer, su hija y su novio. Una familia que recibió los impactos de arma de fuego cuando salían de su casa, donde todavía se encuentran las huellas de lo que pudo culminar en tragedia.

Esto ocurrió el pasado miércoles 5 de junio y el agresor fue Iram “N”, expareja de la madre a la que iban dirigidos los balazos, pero que dejó al borde de la muerte a su hija Fernanda y a su novio, quien estuvo internado más tiempo por un disparo en el cráneo.

Lo insólito del caso es que, a pesar de que el hombre fue detenido, hoy se encuentra libre y ningún juez ha liberado una orden de aprehensión, pese a las denuncias presentadas por la familia.

Por este motivo, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió al domicilio de Fernanda para entrevistarla, pues hoy luce una escalofriante cicatriz en el cuello y con el brazo aún lesionado, pues exige justicia por el brutal ataque que recibió toda su familia.

¿Qué pasó con la balacera contra una familia de Toluca, en el Edomex?

"Íbamos saliendo de mi casa, mi novio, mi mamá y yo, (cuando) nos agarró a balazos. A mi novio le dio en la cabeza, gracias a Dios no lo mató; a mi mamá le dio atrás en el cuello y a mí me perforó un pulmón y me rompió la clavícula. Estuvimos hospitalizados y hasta la fecha no habido la orden de aprehensión”, señaló Fernanda, quien recuerda con dolor el ataque.

#Toluca | Una familia sufrió un #violento ataque a manos de la expareja sentimental de la madre.



El agresor disparó contra ellos, causándoles diversas #heridas. El sujeto sigue en libertad, generando un constante temor en la familia.



Maricruz Rivera con la información pic.twitter.com/NDC5IP8gJf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 25, 2024

¿Dónde fue la balacera contra la familia de Toluca?

Esta balacera se desató en una casa ubicada en la calle de Geovillas de San Mateo, dentro de la colonia San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca. En esta zona del Edomex, la familia fue interceptada por el hombre, como presunta represalia de otras denuncias que habían presentado en su contra, por violencia familiar.

Justo el 5 de junio, la familia iba a una audiencia a los juzgados de Almoloya de Juárez, debido a que Iram “N” agredía y amenazaba a su pareja, lo que desencadenó en al menos cuatro denuncias en su contra.

El individuo incluso estuvo preso algunas horas en el 2023, dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito; sin embargo, salió libre tras pagar una fianza de 40 mil pesos.