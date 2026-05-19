EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México
Desde primeras horas de este martes se reporta alta carga vehicular en carreteras y autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca.
Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México HOY martes 19 de mayo de 2026. Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 19 de mayo de 2026
Carreteras hoy: Carga vhicular en la Autopista Cuernavaca-Acapulco
CAPUFE informa sobre una carga vhicular en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, con dirección a Cuernavaca, esto entre el kilómetro 96 al 99.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 19, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular del km 96 al 99, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
¡Mantén la calma! Cierre TOTAL en Querétaro
¿Qué pasa en la México-Querétaro? La Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre total de circulación en Querétaro debido a la presencia de manifestantes. Las vias alternas son la carretera San Miguel Allende-Buenavista y la carretera Libre Querétaro-San Luis Potosí.
En #Querétaro continúa cierre total de circulación, ya que los manifestantes solicitan al representante de la Comisión Nacional del Agua.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 19, 2026
Se proporciona vialidad por la carretera San Miguel Allende - Buenavista y la carretera Libre Querétaro - San Luis Potosí. pic.twitter.com/r5isRmts6N
Cierres parciales y tráfico en carreteras hoy en México
¿Vas a salir a carretera hoy? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos en las autopistas del país. CAPUFE mantiene monitoreo permanente en las principales vías del país ante reportes de accidentes, obras, manifestaciones y carga vehicular intensa en diversos tramos carreteros.