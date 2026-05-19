EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México

Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México HOY martes 19 de mayo de 2026. Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real.

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).