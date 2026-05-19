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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México

Desde primeras horas de este martes se reporta alta carga vehicular en carreteras y autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy 19 de mayo de 2026? Cierres y tráfico en autopistas de México
Imagen con carácter de ARCHIVO: Autoridades reportan blouqeos y trabajos de mantenimiento en carreteras y autopistas de México.|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México HOY martes 19 de mayo de 2026. Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real.

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 19 de mayo de 2026

Carreteras hoy: Carga vhicular en la Autopista Cuernavaca-Acapulco

CAPUFE informa sobre una carga vhicular en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, con dirección a Cuernavaca, esto entre el kilómetro 96 al 99.

¡Mantén la calma! Cierre TOTAL en Querétaro

¿Qué pasa en la México-Querétaro? La Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre total de circulación en Querétaro debido a la presencia de manifestantes. Las vias alternas son la carretera San Miguel Allende-Buenavista y la carretera Libre Querétaro-San Luis Potosí.

Cierres parciales y tráfico en carreteras hoy en México

¿Vas a salir a carretera hoy? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos en las autopistas del país. CAPUFE mantiene monitoreo permanente en las principales vías del país ante reportes de accidentes, obras, manifestaciones y carga vehicular intensa en diversos tramos carreteros.

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