¿Cuándo es el Hot Sale 2026? Fecha de inicio y duración de las promociones en línea en México
El Hot Sale 2026 trae a México grandes descuentos en productos de tecnología y otros artículos, con una duración de 9 días, pero ¿cuándo es?
El Hot Sale 2026, una de las temporadas de ofertas más esperadas por las y los mexicanos, está a la vuelta de la esquina y contará con la participación de cientos de tiendas en líneas que preparan las mejores promociones, pero ¿cuándo inicia y en qué productos habrá más descuentos?
¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026?
¡Qué comience la cuenta regresiva! La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) confirmó que el Hot Sale comenzará en las primeras horas del lunes 25 de mayo 2026, con una duración de 9 días.
La temporada de ofertas en tiendas en línea terminará hasta el martes 2 de junio 2026.
¿En qué productos habrá descuentos en el Hot Sale?
En el Hot Sale 2026 en México, los mayores descuentos se concentrarán en productos de tecnología; sin embargo, otros artículos y servicios también estarán incluidos en las promociones, pero ¿cuáles son?
- Celulares
- Pantallas
- Computadoras
- Artículos de moda
- Línea blanca
- Muebles
- Viajes
- Artículos de supermercado
Las ofertas, promociones y descuentos de esta temporada dependerán de cada establecimiento, por lo que algunas tiendas podrían tener mayor o menor número de ofertas.
¿Cuál es la diferencia entre el Hot Sale y el Buen Fin?
¡No te confundas! Aunque el Hot Sale y el Buen Fin son las temporadas de descuentos más esperadas por todo México, son eventos completamente distintos. Te compartimos la diferencia entre cada una de estas fechas.
- Hot Sale: Es un evento cien por ciento digital, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Su objetivo principal es potenciar el comercio electrónico. Aunque algunas tiendas físicas ya replican las ofertas, el foco real y los mejores beneficios (como envíos gratis o cupones web) están en las páginas de internet y apps.
- Buen Fin: Es un evento omnicanal (físico y digital), inspirado en el Black Friday de Estados Unidos. Lo coordinan el Gobierno Federal y las cámaras de comercio (CONCANACO SERVYTUR). Aunque se vende muchísimo en línea, el fuerte histórico es la gente abarrotando los centros comerciales y tiendas físicas.