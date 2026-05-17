¿Cuándo es el Hot Sale 2026? Fecha de inicio y duración de las promociones en línea en México

El Hot Sale 2026, una de las temporadas de ofertas más esperadas por las y los mexicanos, está a la vuelta de la esquina y contará con la participación de cientos de tiendas en líneas que preparan las mejores promociones, pero ¿cuándo inicia y en qué productos habrá más descuentos?

¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026?

¡Qué comience la cuenta regresiva! La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) confirmó que el Hot Sale comenzará en las primeras horas del lunes 25 de mayo 2026, con una duración de 9 días.

La temporada de ofertas en tiendas en línea terminará hasta el martes 2 de junio 2026.

¿En qué productos habrá descuentos en el Hot Sale?

En el Hot Sale 2026 en México, los mayores descuentos se concentrarán en productos de tecnología; sin embargo, otros artículos y servicios también estarán incluidos en las promociones, pero ¿cuáles son?



Celulares

Pantallas

Computadoras

Artículos de moda

Línea blanca

Muebles

Viajes

Artículos de supermercado

Las ofertas, promociones y descuentos de esta temporada dependerán de cada establecimiento, por lo que algunas tiendas podrían tener mayor o menor número de ofertas.

¿Cuál es la diferencia entre el Hot Sale y el Buen Fin?

¡No te confundas! Aunque el Hot Sale y el Buen Fin son las temporadas de descuentos más esperadas por todo México, son eventos completamente distintos. Te compartimos la diferencia entre cada una de estas fechas.

