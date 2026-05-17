¿Llenar el tanque se volvió un lujo? Monitorea el termómetro del precio de la gasolina hoy domingo

¿Buscas dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos cuáles son los precios del combustible en distintos estados del país para este domingo 17 de mayo de 2026, así como las regiones donde el litro de gasolina registra los costos más bajos y más altos en México.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio de los combustibles en México para este domingo 17 de mayo de 2026:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.44 pesos por litro

Diésel: 27.42 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 17 de mayo de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 17 de mayo de 2026

Así se vende el combustible en la Ciudad de México este domingo:

Gasolina Regular: 23.80 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.71 pesos por litro

Diésel: 27.03 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 17 de mayo de 2026

En el Estado de México, los precios promedio son los siguientes:

Gasolina Regular: 23.66 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.02 pesos por litro

Diésel: 26.96 pesos por litro

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Precio de gasolina en Guadalajara hoy 17 de mayo de 2026

En Guadalajara, el precio de los combustibles se ubica de esta manera:

Gasolina Regular: 23.98 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.25 pesos por litro

Diésel: 27.65 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 17 de mayo de 2026 en Monterrey

Estos son los costos registrados en Monterrey:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.47 pesos por litro

Diésel: 27.19 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 17 de mayo de 2026

Gasolina Regular: 22.30 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.69 pesos por litro

Diésel: 26.97 pesos por litro

Precio de gasolina en Coahuila hoy 17 de mayo de 2026

En el estado de Coahuila, los precios son:

Gasolina Regular: 23.60 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.25 pesos por litro

Diésel: 26.60 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los costos promedio del combustible en Estados Unidos para este 17 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.51 dólares (78.19 pesos)

Gasolina Premium por galón: 5.37 dólares (93.10 pesos)

Diésel por galón: 5.64 dólares (97.78 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este domingo 17 de mayo de 2026 corresponde a los reportes realizados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con el combustible más barato destaca el estado de Chihuahua, donde la gasolina Regular se comercializa en 22.30 pesos por litro.

Por otro lado, Monterrey, Nuevo León, se mantiene entre las ciudades con los precios más elevados, al registrar la gasolina Regular en 24.00 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium se encuentra en el nivel de octanaje, indicador que mide la resistencia del combustible a detonarse dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele recomendarse para motores de baja compresión. En cambio, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es ideal para vehículos con motores turbo, súper cargados o con sistemas de inyección directa.

Para conocer cuál es el combustible adecuado para tu automóvil, puedes revisar el manual del usuario, el tapón del tanque de gasolina o la parte interior de la puerta del conductor.

