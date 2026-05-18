UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya, Inzunza y otros por acusaciones de narcotráfico

Luego de que se revelara el congelamiento total de los activos financieros del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y el senador Enrique Inzunza Cázarez, este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un comunicado oficial para fijar su postura aclaró que la inmovilización de las cuentas de estas Personas Políticamente Expuestas (PEP) tiene un carácter estrictamente administrativo y preventivo.

De acuerdo con la autoridad, el bloqueo no nació de una investigación iniciada originalmente en México, sino de un efecto dominó provocado por las alertas de la banca comercial mexicana, la cual reaccionó de inmediato a los expedientes por narcotráfico difundidos públicamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El mecanismo "LPB 24 Horas": ¿Por qué congelaron el dinero?

La UIF detalló que las instituciones bancarias de nuestro país mantienen relaciones de corresponsalía muy estrictas con entidades financieras de la Unión Americana. Al hacerse públicos los señalamientos que vinculan a la cúpula sinaloense con la protección a la facción de "Los Chapitos", los sistemas de monitoreo y cumplimiento de los bancos emitieron alertas automáticas sobre estos clientes de alto perfil.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

Con base en esos reportes bancarios de emergencia, denominados "LPB 24 Horas", la UIF procedió a la inmovilización de los fondos. El brazo financiero del gobierno federal enfatizó que el objetivo principal de congelar estas cuentas es proteger la integridad del sistema financiero nacional, evitando que recursos bajo sospecha criminal sigan moviéndose en los bancos legítimos.

Sin veredicto definitivo: Los implicados buscan defenderse

En un intento por matizar el impacto político del golpe, la UIF precisó que la inclusión de Rocha Moya, sus hijos e Inzunza en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni implica que ya se haya acreditado una responsabilidad penal en territorio mexicano.

Por ahora, la UIF informó que se encuentra analizando minuciosamente toda la información y documentación relacionada con este caso bajo criterios estrictamente técnicos, mientras el dinero del grupo político sinaloense permanece completamente bajo llave.

Cabe señalar que la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema en su conferencia mañanera y afirmó que no hay una investigación de los funcionarios.