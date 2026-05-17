¡No te quedes sin agua caliente! Así queda el precio del Gas LP en México del 17 al 23 de mayo 2026; costos por estado

¡Qué no te cobren de más! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para la primera semana del quinto mes del año, registrando cambios importantes en su costo.

Azteca Noticias te comparte la lista de costos por estado para la semana del 17 del 23 de mayo 2026.

Precio del Gas LP en México del 17 al 23 de mayo 2026

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 17 a los 23 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos.

El costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 17 al 23 mayo 2026, el precio del Gas LP más barato está en Coahuila de Zaragoza ubicándose en $17.54 el kilogramo y $9,47 pesos el litro , seguido del municipio de Querétaro, Querétaro en $19.86 pesos el kilogramo y $10.72 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Veracruz, Veracruz en $19.30 pesos el kilogramo y en 10.42 pesos el litro.

Además de Mérida, Yucatán, ubicándose en $20.43 pesos el kilogramo y en $11.03 litro.

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Comundú, Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 23.27 pesos el kilogramo y en 12.57 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Oaxaca, ubicándose en $21.07 pesos el kilogramo y $11.38 el litro. Después de Guanajuato en 20.57 pesos el kilogramo y 11.08 pesos el litro.

Por último, está Fresnillos, Zacatecas, en el que el precio del Gas LP, ubicándose en $20.54 pesos el kilogramo, en 11.09 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 17 al 23 de mayo 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.86 pesos el kilogramo y $10.72 el litro, esto para la semana del 17 al 23 de mayo 2026. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.86 pesos el kilogramo y a $10.72 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 17 al 23 de mayo 2026

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 20.02 pesos por kilo y 10.81 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.95 pesos por kilo y 10.81 pesos por litro.