Precio del dólar se da un respiro: Tipo de cambio en México hoy 19 de mayo 2026

El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este martes, registrando una leve baja en su valor tras varios días de aumentos consecutivos; la moneda continúa arriba de los 18 pesos.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México hoy 19 de mayo 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.95 pesos la compra y se vende en $18.14 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La baja en la moneda estadounidense se debe a que los inversionistas se centraron en un posible giro hacia una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación impulsada por la energía, mientras que la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz en Oriente Medio también afectó negativamente al sentimiento del mercado.

Precio del dólar en México sigue arriba de los 18 pesos|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 19 de mayo 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.35 pesos la compra y se vende a $13.59 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 19 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 19 de mayo 2026 en 76 mil 725 pesos por unidad, registrando una baja a 0.28% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 331 mil 760 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin baja por segundo día consecutivo|GOOGLE

Precio del petróleo continúa arriba de los cien dólares el barril este martes

El precio del petróleo cayó al comienzo de este martes 19 de mayo 2026, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que había suspendido un ataque planeado contra Irán para permitir negociaciones que pongan fin al conflicto con Oriente Medio.

