EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 18 de mayo

¡Arranca la semana! Este lunes 18 de mayo, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta y un cierre no te tome por sorpresa.

En este Live Blog de Azteca Noticias concentramos la información más urgente y confirmada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, manifestaciones, accidentes y carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.