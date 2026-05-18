EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 18 de mayo
Sal con tiempo extra! Inicia la semana laboral y el tránsito pesado en las autopistas no perdona. Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional para evitar contratiempos.
¡Arranca la semana! Este lunes 18 de mayo, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu ruta y un cierre no te tome por sorpresa.
En este Live Blog de Azteca Noticias concentramos la información más urgente y confirmada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, manifestaciones, accidentes y carga vehicular en las plazas de cobro más importantes.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy lunes 18 de mayo? Cierres y tráfico en autopistas de México
Restablecimiento circulación autopista Cuernavaca - Acapulco
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 105, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.
Vía libre en Jalisco
Se registra la vía libre en Jalisco tras accidente vial cerca del km 126+500, de la carretera Guadalajara-Tepic, a inmediaciones del Mpio. Tequila, con dirección a Guadalajara. Maneje con precaución.
Carga vehicular en autopista Cuernavaca-Acapulco
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
Cierre parcial en autopista Acatzingo - Cd. Mendoza
Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 233, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Precaución en Jalisco
Se registra cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 126+500, de la carretera Guadalajara-Tepic, a inmediaciones del Mpio. Tequila, con dir. a Guadalajara.