¡El dólar no da tregua! Así amanece el tipo de cambio en México hoy 18 de mayo 2026

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este 18 de mayo 2026, registrando un leve aumento en su valor tras varios semanas de volatilidad.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para el penúltimo lunes de mayo 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense registró cambios debido a que el conflicto de Medio Oriente continuó impulsando al alza el precio del petróleo y los rendimientos de los bonos mundiales.

Precio del dólar supera los 18 pesos|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 18 de mayo 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.64 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 18 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 18 de mayo 2026 en 76 mil 782 pesos por unidad, registrando una baja a 0.81% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 330 mil 724 pesos por unidad.

Bitcoin en México registra una baja importante para este lunes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 18 de mayo 2026?

El precio del petróleo extendió sus ganancias de este lunes, impulsados ​​por las perspectivas cada vez más sombrías de paz en Oriente Medio tras un ataque a una central nuclear en los Emiratos Árabes Unidos.



Petróleo Brent - 110.12 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 112 dólares por barril

Ambos contratos subieron más del 7% la semana pasada, a medida que disminuían las esperanzas de un acuerdo de paz que pusiera fin a los ataques y secuestros de barcos en la ruta comercial del Estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters...