¡Dólar supera los 18 pesos! Cierre del tipo de cambio en México y otros mercados para este lunes

El precio del dólar estadounidense registró importantes cambios para el final de la jornada de este 18 de mayo 2026 tras varios días de volatilidad. Así cierra el tipo de cambio en México para este martes.

Por su parte, la BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 18 de mayo de 2026, en $15.95 pesos la compra y en $18.14 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.35 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 18 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este lunes con ganancias moderadas en la mayoría de sus principales indicadores; el movimiento reflejó un mercado más estable tras varias sesiones marcadas por nerviosismo internacional y presión sobre distintos sectores financieros.

Entre los índices con mejor desempeño destacó el S&P/BMV INMEX RT, que avanzó 0.81 por ciento, mientras que el S&P/BMV IR RT registró una subida de 0.85 por ciento; ambos indicadores mostraron señales de recuperación impulsadas principalmente por empresas de gran capitalización y sectores ligados al consumo y servicios.

El S&P/BMV IRT LargeCap también terminó en terreno positivo con un crecimiento de 0.77 por ciento, mientras que las FIBRAS, relacionadas con bienes raíces e inversión inmobiliaria, subieron 0.49 por ciento durante la sesión.

Aunque el avance fue moderado, analistas consideran que el cierre refleja una jornada con menor volatilidad para el mercado mexicano; además, inversionistas continúan atentos al comportamiento de tasas de interés, movimientos internacionales y negociaciones económicas entre Estados Unidos y China, factores que siguen influyendo directamente en el ánimo financiero global.

Cierre de Wall Street hoy 18 de mayo 2026

Wall Street cerró este lunes con resultados mixtos y con presión sobre las empresas tecnológicas, luego de que varias compañías vinculadas al sector de almacenamiento y semiconductores registraran fuertes pérdidas durante la jornada.

El índice Nasdaq, enfocado principalmente en tecnología, terminó con una caída de 0.51 por ciento y cerró en 26 mil 090 puntos; mientras tanto, el S&P 500 retrocedió ligeramente 0.07 por ciento, reflejando un mercado más cauteloso entre inversionistas.

En contraste, el Dow Jones logró avanzar 0.32 por ciento y terminó cerca de las 49 mil 686 unidades, impulsado por acciones industriales y compañías menos expuestas al sector tecnológico.

Uno de los golpes más fuertes del día fue para Seagate, empresa especializada en discos duros, cuyas acciones cayeron casi 7 por ciento después de que su director ejecutivo advirtiera que construir nuevas fábricas tomaría demasiado tiempo.

El nerviosismo también alcanzó a otras firmas tecnológicas; Micron Technology perdió casi 6 por ciento y Sandisk retrocedió 5 por ciento, afectando el ánimo del mercado en un momento donde inversionistas siguen atentos al ritmo de crecimiento tecnológico y a la demanda global de chips y almacenamiento digital.

Cierre del Bitcoin HOY 18 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 18 de mayo 2026, en 77 mil 022 dólares por unidad, registrando una baja de 0.50%, en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una pérdida importante para el inició de la penúltima semana de mayo 2026 tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 330 mil 446 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 18 de mayo 2026

Al cierre de este 18 de mayo 2026, el precio del petróleo subió alrededor de un 3% hasta alcanzar su nivel más alto en dos semanas en una sesión volátil el lunes, ya que la preocupación por la interrupción del suministro debido a la guerra con Irán contrarrestó un informe de que Estados Unidos había acordado eximir del pago de sanciones al crudo iraní durante las conversaciones.



Petróleo Brent - 112.10 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 108.66 dólares el barril.+

Con información de Reuters...