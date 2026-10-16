Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este viernes 16 de octubre EN VIVO

Llegó el viernes 16 de octubre, el día clave en el que miles de automovilistas buscan escapar de la ciudad, coincidiendo con el intenso flujo del transporte de carga comercial. Compartir la red federal en un inicio de fin de semana exige el doble de precaución, ya que un choque por alcance o la presencia de manifestantes puede transformar tu salida en un embotellamiento kilométrico.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias encendemos nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.