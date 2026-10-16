Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este viernes 16 de octubre EN VIVO
Que el tráfico de viernes no arruine tu viaje. Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres y las casetas saturadas de hoy 16 de octubre.
Llegó el viernes 16 de octubre, el día clave en el que miles de automovilistas buscan escapar de la ciudad, coincidiendo con el intenso flujo del transporte de carga comercial. Compartir la red federal en un inicio de fin de semana exige el doble de precaución, ya que un choque por alcance o la presencia de manifestantes puede transformar tu salida en un embotellamiento kilométrico.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias encendemos nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy viernes 16 de octubre: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Cancelación de vuelos en Nuevo Léon
Tome sus precauciones en Nuevo León el Aeropuerto Internacional "Monterrey, N.L.," informa la cancelación de vuelos por afectaciones meteorológicas.
Cierre parcial en Nuevo León
Toma precauciones en Nuevo león se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km. 093+250 de la carretera Matehuala - Saltillo con dirección *Matehuala, S. L. P*. Atienda indicación vial.
¡Toma precauciones en Coahuila!
Se registra cierre parcial de circulación tras accidente vial cerca del Km. 013+300 de la carretera Saltillo -Torreón, con dirección a Saltillo, Coah. Atienda Indicación vial.