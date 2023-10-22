Marchas en CDMX hoy 22 de octubre 2023: Estas son las calles afectadas

Se espera que las marchas en CDMX hoy 22 de octubre 2023 afecten distintas zonas de la ciudad, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar las distintas alternativas viales; Fuerza Informativa Azteca te reporta sobre la marcha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

¡Que no se te pase! A partir de las 6:30 de la tarde de este domingo 22 de octubre 2023 se llevará a cabo la Procesión de Catrinas en CDMX. Partirán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo CDMX.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este Domingo 22 de Octubre de 2023. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/zLK54R1jCe — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2023

¿Qué marchas hay en CDMX este 22 de octubre 2023?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que las distintas manifestaciones, marchas hoy, así como los distintos eventos de esparcimiento, afectarán algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX), ¿Qué calles afectarán?

10:00 HORAS | SINDICATO DE TRABAJDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (STPJF)

Al menos 600 personas del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación recorrerán desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo CDMX.

Se espera que los manifestantes tomen la siguiente ruta: Avenida de la República, Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y Plaza de l Constitución.

DURANTE EL DÍA | MARCHAS POR CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

9:30 HORAS – 90 personas recorrerán desde la Embajada de Israel hasta el Auditorio Nacional; tomarán la siguiente ruta: Sierra Madre, Prado Sur y Avenida Paseo de la Reforma.

14:00 HORAS - Alrededor de 800 personas marchen desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento de la Revolución. Se espera que se recorra la siguiente ruta: Avenida Paseo de la Reforma y Avenida de la República.

17:00 HORAS | MANIFESTACIONES DE COLECTIVOS

Al menos 50 personas se reunirán en la Estación “Chapultepec”, línea 1 del Metro CDMX realizarán la protestas a “Ofrenda de Deudores Muertos de Hambre”.

¿Cuál será la ruta de la mega Procesión de Catrinas en CDMX?

La Mega Procesión de Catrinas 2023 comenzará a partir de las 18:30 horas de este domingo 2023, pero ¿Cuál será la ruta que recorrerán?

Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo Capitalino.