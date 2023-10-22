Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marchan en CDMX y otros estados este domingo 22 de octubre

Hoy domingo 22 de octubre de 2023, diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron manifestaciones en varios estados del país en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos. Consulta la cobertura en vivo de las marchas en Fuerza Informativa Azteca. CDMX asegura que asistieron a la marcha 8 mil personasEl gobierno capitalino informó que la movilización en defensa del Poder Judicial tuvo una asistencia de 8 mil personas y aseguró que hubo saldo blanco. Así va la marcha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación:13:29 HORAS Algunos manifestantes lograron llegar a las afueras de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12:38 HORAS Trabajadores del gobierno de la CDMX colocan vallas metálicas para cerrar el paso de personas en la calle Madero, en dirección al Zócalo capitalino. madero-cdmx-marchas-22-octubre 12:33 HORAS En la avenida Reforma diversos manifestantes gritan consignas en favor del Poder Judicial de la Federación. 12:02 HORAS Un gran contingente de trabajadores del Poder judicial de la Federación salió del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo de la CDMX. 11:46 HORAS “¡Somos tres poderes y este sí trabaja!”, mencionan varios manifestantes que salieron del Monumento a la Revolución. 11:14 HORAS En unos minutos iniciará la marcha en defensa del Poder Judicial, en protesta por la aprobación en el Congreso de la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos para prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector. En la CDMX, los inconformes se concentran en el Monumento a la Revolución. Francisco Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, brindará un mensaje. Marchas de trabajadores del Poder Judicial en otros estados13:28 HORAS En Matamoros, Tamaulipas y Mexicali, Baja California, también realizaron manifestaciones los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. 13:18 HORAS Trabajadores del Poder Judicial marchan este domingo en Durango y en Uruapan, Michoacán. 12:57 HORAS Manifestantes a favor del Poder Judicial de la Federación marchan en Monterrey, Nuevo León. 12:32 HORAS Manifestantes en Oaxaca terminan la concentración en defensa de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. 11:58 HORAS En Veracruz, manifestantes salen en defensa de los trabajadores y los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 11:52 HORAS En Morelia, Michoacán, también realizaron marchas a favor de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. 11:43 HORAS Manifestantes en Puebla marchan en protesta por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 11:31 HORAS Cerca de 200 personas se concentraron en el Arco de la Calzada en el centro de León, Guanajuato. 11:16 HORAS En Xalapa, Veracruz, diversos manifestantes sostienen pancartas en la marcha en defensa del Poder Judicial de la Federación. 11:02 HORAS En Monterrey, Nuevo León, trabajadores del Poder Judicial de la Federación también salieron a marchar contra la eliminación de fideicomisos. 10:52 HORAS Diversos manifestantes en Pachuca, Hidalgo, se concentran en protesta por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial. ¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial? Cabe recordar que el pasado 17 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Estos instrumentos financieros no están al servicio de los 11 ministros en funciones, sino que son empleados para el pago de derechos laborales complementarios a los trabajadores del Poder Judicial, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.