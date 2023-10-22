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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marchan en CDMX y otros estados este domingo 22 de octubre

Este domingo 22 de octubre, diversos trabajadores del Poder Judicial realizan manifestaciones en CDMX y otras entidades contra la eliminación de 13 fideicomisos

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Marchas de trabajadores del Poder Judicial este domingo 22 de octubre.|César Méndez/FIA.

Escrito por: César Méndez y César Contreras

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Hoy domingo 22 de octubre de 2023, diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron manifestaciones en varios estados del país en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos. Consulta la cobertura en vivo de las marchas en Fuerza Informativa Azteca.

CDMX asegura que asistieron a la marcha 8 mil personas

El gobierno capitalino informó que la movilización en defensa del Poder Judicial tuvo una asistencia de 8 mil personas y aseguró que hubo saldo blanco.

Así va la marcha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación:

13:29 HORAS
Algunos manifestantes lograron llegar a las afueras de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12:38 HORAS
Trabajadores del gobierno de la CDMX colocan vallas metálicas para cerrar el paso de personas en la calle Madero, en dirección al Zócalo capitalino.

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|Especial.

12:33 HORAS
En la avenida Reforma diversos manifestantes gritan consignas en favor del Poder Judicial de la Federación.

12:02 HORAS
Un gran contingente de trabajadores del Poder judicial de la Federación salió del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo de la CDMX.

11:46 HORAS
“¡Somos tres poderes y este sí trabaja!”, mencionan varios manifestantes que salieron del Monumento a la Revolución.

11:14 HORAS
En unos minutos iniciará la marcha en defensa del Poder Judicial, en protesta por la aprobación en el Congreso de la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos para prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector.

En la CDMX, los inconformes se concentran en el Monumento a la Revolución. Francisco Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, brindará un mensaje.

Marchas de trabajadores del Poder Judicial en otros estados

13:28 HORAS
En Matamoros, Tamaulipas y Mexicali, Baja California, también realizaron manifestaciones los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

13:18 HORAS
Trabajadores del Poder Judicial marchan este domingo en Durango y en Uruapan, Michoacán.

12:57 HORAS
Manifestantes a favor del Poder Judicial de la Federación marchan en Monterrey, Nuevo León.

12:32 HORAS
Manifestantes en Oaxaca terminan la concentración en defensa de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

11:58 HORAS
En Veracruz, manifestantes salen en defensa de los trabajadores y los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

11:52 HORAS
En Morelia, Michoacán, también realizaron marchas a favor de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

11:43 HORAS
Manifestantes en Puebla marchan en protesta por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

11:31 HORAS
Cerca de 200 personas se concentraron en el Arco de la Calzada en el centro de León, Guanajuato.

11:16 HORAS
En Xalapa, Veracruz, diversos manifestantes sostienen pancartas en la marcha en defensa del Poder Judicial de la Federación.

11:02 HORAS
En Monterrey, Nuevo León, trabajadores del Poder Judicial de la Federación también salieron a marchar contra la eliminación de fideicomisos.

10:52 HORAS
Diversos manifestantes en Pachuca, Hidalgo, se concentran en protesta por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Cabe recordar que el pasado 17 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Estos instrumentos financieros no están al servicio de los 11 ministros en funciones, sino que son empleados para el pago de derechos laborales complementarios a los trabajadores del Poder Judicial, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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