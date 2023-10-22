Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marchan en CDMX y otros estados este domingo 22 de octubre

Hoy domingo 22 de octubre de 2023, diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron manifestaciones en varios estados del país en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos. Consulta la cobertura en vivo de las marchas en Fuerza Informativa Azteca.

CDMX asegura que asistieron a la marcha 8 mil personas

El gobierno capitalino informó que la movilización en defensa del Poder Judicial tuvo una asistencia de 8 mil personas y aseguró que hubo saldo blanco.

Así va la marcha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación:

13:29 HORAS

Algunos manifestantes lograron llegar a las afueras de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La movilización en defensa del PJF llegó hasta la SCJN. ✨ Y no será la única vez porque ante la inminente eliminación los fideicomisos, los medios de control constitucional llegarán aquí. ❤️ pic.twitter.com/Gf6OFN6CID — N A Y I B (@imnayibnava) October 22, 2023

12:38 HORAS

Trabajadores del gobierno de la CDMX colocan vallas metálicas para cerrar el paso de personas en la calle Madero, en dirección al Zócalo capitalino.

|Especial.

12:33 HORAS

En la avenida Reforma diversos manifestantes gritan consignas en favor del Poder Judicial de la Federación.

12:02 HORAS

Un gran contingente de trabajadores del Poder judicial de la Federación salió del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo de la CDMX.

11:46 HORAS

“¡Somos tres poderes y este sí trabaja!”, mencionan varios manifestantes que salieron del Monumento a la Revolución.

Arrancó en el Monumento a la Revolución la marcha en defensa del Poder Judicial de la Federación. #TodosSomosPJF 🇲🇽



En las movilizaciones convocadas por la oposición al régimen, imperan la civilidad, el blanco de la paz, banderas de México y consignas a favor de la Constitución.… pic.twitter.com/FEGpLpRtWU — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) October 22, 2023

11:14 HORAS

En unos minutos iniciará la marcha en defensa del Poder Judicial, en protesta por la aprobación en el Congreso de la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos para prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector.

En la CDMX, los inconformes se concentran en el Monumento a la Revolución. Francisco Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, brindará un mensaje.

Marchas de trabajadores del Poder Judicial en otros estados

13:28 HORAS

En Matamoros, Tamaulipas y Mexicali, Baja California, también realizaron manifestaciones los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Orgullosa de la comunidad del PJF Mexicali, familias enteras protestando por la independencia del Pode Judicial; ni el calor nos detiene 💪 #TodosSomosPJF pic.twitter.com/EiI0CuRzk7 — Laiza PerezLop (@LaizaPL) October 22, 2023

13:18 HORAS

Trabajadores del Poder Judicial marchan este domingo en Durango y en Uruapan, Michoacán.

12:57 HORAS

Manifestantes a favor del Poder Judicial de la Federación marchan en Monterrey, Nuevo León.

12:32 HORAS

Manifestantes en Oaxaca terminan la concentración en defensa de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Concluyendo marcha en OAXACA. Seguiremos apoyando las causas justas y debidas para la Democracia y estado de derecho pic.twitter.com/OF3dxHcPwG — EDNA FRANCO VARGAS. (@ednafrancov) October 22, 2023

11:58 HORAS

En Veracruz, manifestantes salen en defensa de los trabajadores y los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

11:52 HORAS

En Morelia, Michoacán, también realizaron marchas a favor de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

11:43 HORAS

Manifestantes en Puebla marchan en protesta por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Con cánticos de “México requiere justicia independiente”, “¿Sin Poder Judicial quien te va a amparar?” y “México escucha, esta es tu lucha”, avanza la protesta por la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial de Puebla



La marcha abarca cinco calles de la Avenida Juárez pic.twitter.com/rqXlMLx3HM — Osvaldo Valencia (@Osva_Valencia) October 22, 2023

11:31 HORAS

Cerca de 200 personas se concentraron en el Arco de la Calzada en el centro de León, Guanajuato.

Arranca marcha de trabajadores del Poder Judicial. Un contingente de aproximadamente 200 personas se reunieron en el Arco de la Calzada, y comenzaron a avanzar por la calle Progreso del centro de #León. pic.twitter.com/aZuVSA9vTU — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) October 22, 2023

11:16 HORAS

En Xalapa, Veracruz, diversos manifestantes sostienen pancartas en la marcha en defensa del Poder Judicial de la Federación.

"Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario."



Por la defensa de la independencia #YoDefiendoAlPJF #YoDefiendoSCJN #ALasCalles22DeOctubre #Xalapa pic.twitter.com/v5kbPOYYSV — Luis Rodriguez Aleman (@RodrguezAleman) October 22, 2023

11:02 HORAS

En Monterrey, Nuevo León, trabajadores del Poder Judicial de la Federación también salieron a marchar contra la eliminación de fideicomisos.

En Monterrey apoyando al Poder Judicial.



La SCJN tumbará ese recorte indiscriminado a los fideicomisos.



Inventos de @lopezobrador_ para beneficio electoral de Morena y aliados.#NiUnVotoAMorena2024 pic.twitter.com/bDoCK58MT8 — 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚 🇲🇽VAxMéxico🇲🇽 (@BerthisBonita) October 22, 2023

10:52 HORAS

Diversos manifestantes en Pachuca, Hidalgo, se concentran en protesta por la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Cabe recordar que el pasado 17 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Estos instrumentos financieros no están al servicio de los 11 ministros en funciones, sino que son empleados para el pago de derechos laborales complementarios a los trabajadores del Poder Judicial, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

