Marchas en CDMX: Las calles cerradas por manifestaciones y bloqueos hoy miércoles 23 de abril

8:00 HORAS | CARAVANA UNIÓN DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES DE TURISMO, PASAJE Y CARGA

De Oficinas de la UPAC (Av. Tenochtitlan No. 42-302A, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc); después a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Av. Insurgentes Sur No. 1089, Col. Noche Buena, Alc. Benito Juárez); finalmente a la Guardia Nacional (Av. Casa de la Moneda No. 198, Col. Loma Hermosa, Alc. Miguel Hidalgo).

14:30 HORAS | COLECTIVA “FUIMOS TODAS” DE LA FES CUAUTITLÁN DE LA UNAM

Del Anillo Periférico Sur y Av. San Jerónimo (La Bandera), a Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata de una marcha “Fuera Defensoría de Ciudad Universitaria”, para exigir se erradiquen los casos de acoso y violencia de género dentro de la UNAM.