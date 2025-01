Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones, bloqueos y cierres de este viernes 24 de enero

- DURANTE EL DÍA | Considera concentración de manifestantes en Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

- 9:00 HORAS | Por concentración de manifestantes en James Sullivan no. 133, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

- 9:00 HORAS | Considera concentración de manifestantes en Av. Reforma no. 100, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

- 11:00 HORAS | Posible concentración de manifestantes en Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

- 12:00 HORAS | Se espera concentración de manifestantes en Av. Juárez no. 8, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

- 15:00 HORAS | Se espera concentración de manifestantes en San Fernando no. 17, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

- 16:00 HORAS | Se espera marcha que dará inicio en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, col. Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo rumbo al Senado de la República.

