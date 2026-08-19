Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Chiapas durante la madrugada
¿Hubo un temblor hoy miércoles 19 de agosto? Consulta el reporte en vivo de todo sismo sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy miércoles 19 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todo sismo acontecido en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.
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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El Segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo el día 19 de septiembre, justo en un mes, a las 12 del mediodía.
Lo diferente con este ejercicio es que se hará en día sábado, cosa que sucede por primera vez.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 19 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¡Más de mil 800 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas!
El Servicio Sismológico Nacional informó que, hasta las 08:00 horas del 19 de agosto de 2026, se han registrado mil 862 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
La réplica de mayor intensidad se mantiene en magnitud 6.5.
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la madrugada
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 03:04, con epicentro ubicado a 130 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
Sismo Tonalá, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 06:19, con epicentro ubicado a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá.