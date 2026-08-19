Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Chiapas durante la madrugada

¿Hubo un temblor hoy miércoles 19 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todo sismo acontecido en México con magnitud, epicentro y reporte de autoridades.

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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

El Segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo el día 19 de septiembre, justo en un mes, a las 12 del mediodía.

Lo diferente con este ejercicio es que se hará en día sábado, cosa que sucede por primera vez.