Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 28 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy lunes 28 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy lunes 28 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular, la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 28 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo en Crucecita, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.0 registrado a las 06:03 horas de este lunes 28 de septiembre.
- Epicentro: 22 km al sureste de Crucecita, Oaxaca.
- Profundidad: 6 km.
Sismo en Cintalapa, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.2 registrado a las 05:31 horas de este lunes 28 de septiembre.
- Epicentro: 62 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas.
- Profundidad: 151 km.
Sismo de 5.1 en Ciudad de Armería, Colima
El Servicio Sismológico Nacional emitió el reporte preliminar de un temblor registrado a las 01:22 horas de este lunes 28 de septiembre.
- Epicentro: 14 km al norte de Ciudad de Armería, Colima.
- Profundidad: 10 km.