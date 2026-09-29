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Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 29 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Sentiste un temblor hoy martes 29 de septiembre? Consulta todos los sismos acontecidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.

Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 29 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy martes 29 de septiembre?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

¿Se te movió el piso hoy martes 29 de septiembre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de las autoridades.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.

¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos y señal celular exclusivamente en las ciudades conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.

EN VIVO temblor hoy 29 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento

Sismo en Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional reporta la actividad sísmica registrada esta madrugada en el Golfo de California:

  • Magnitud: 4.0
  • Ubicación: 62 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur.
  • Fecha y hora: 29 de septiembre de 2026 a las 05:49.
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