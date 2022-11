Torturada y encarcelada 13 años; Ana Georgina era inocente

Ana Georgina Domínguez fue confundida con una contadora del Cártel del Golfo, las autoridades la detuvieron y pasó 13 años en la cárcel, a pesar de ser inocente.

Finalmente, tras perder más de una década de su vida en prisión, Ana Georgina Domínguez Macías salió del penal mexiquense de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

La mujer fue acusada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada porque la confundieron con una contadora del Cártel del Golfo y aunque días después le notificaron que hubo un error, Ana Georgina aseguró que le fabricaron delitos por los cuales estuvo 13 años en la cárcel a pesar de ser inocente.

Su defensa legal busca que se le otorgue a Ana Georgina una indemnización y la reparación del daño y no un simple “usted disculpe”.

“Es como una película, regresas hacia atrás y dices quién me va a regresar esa vida que se quedó allá atrás, quién me va a regresar la infancia de mis hijos o esos momentos en los que yo no pude estar con ellos. Kevin enfermó de cáncer, no pude estar con él, entonces quién me recuperará esos momentos que como madre uno vive”, explicó Ana Georgina Domínguez para Fuerza Informativa Azteca.

¿Cómo ocurrió la detención de Ana Georgina Domínguez?

Ana Georgina narró que su detención ocurrió en su natal Coatzacoalcos, Veracruz, debido a una llamada anónima que dijo que en su casa había personas armadas.

La mujer recordó que la policía revisó su hogar para corroborar las acusaciones de la llamada, pero no encontró nada. Sin embargo, elementos del Ejército la detuvieron y la llevaron a una base militar.

“Fue el 9 de septiembre de 2009. Un grupo de soldados irrumpió en mi hogar. Entraron con mucha violencia, rompieron las puertas, el portón y entraron armados; gritando, pidiendo identificaciones, golpeándonos, los niños estaban asustados”.

Ana Georgina relató que tras su detención fueron violados todos sus derechos humanos, además, fue víctima de tortura y abuso sexual.

“Siguen golpeándome, me fotografían desnuda, y pues varios elementos pues cometen la tortura física y psicológica, sexual en mi persona. Así es como toda esa situación me lleva hasta los 13 años que estuve en proceso en la cárcel " .

Por este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al analizar el protocolo de Estambul.